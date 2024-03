Bastaron 48 horas de paralización del corredor morado para recordar una vez más que la informalidad e impunidad reinan sobre ruedas en las calles y avenidas de Lima. Con el compromiso del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) de saldar la deuda pendiente a las empresas concesionarias mediante un proyecto de ley, la flota de buses del corredor morado reanudó sus operaciones.

Luego de la reunión entre el ministro Raúl Pérez-Reyes y el representante del corredor morado, Gerardo Hermoza, quedó pendiente la firma de un acta con los compromisos acordados. Hermoza informó a El Comercio que esto se realizaría hoy a las 6 p.m .

El respeto permanente del carril segregado para el corredor morado en la Av. Abancay es una de las condiciones que solicitó el representante de este servicio. Foto: Joel Alonzo. / JOEL ALONZO

El MTC se comprometió a presentar un proyecto de ley al Congreso, dentro de 15 días, para solucionar el pago de la deuda pendiente de S/300 millones a las tres empresas concesionarias, monto necesario para garantizar el funcionamiento de los corredores. “La normativa permitirá crear las condiciones legales y económicas que aseguren la sostenibilidad financiera del sistema de los corredores complementarios”, explica Hermoza.

Adicionalmente, el MTC anunció que se conformará un grupo de trabajo multisectorial conformado por especialistas de dicha entidad, el Ministerio de Economía, la Autoridad de Transporte Urbano (ATU) y los corredores complementarios, que trabajará en la propuesta para su debate en las comisiones de Transportes y Economía del Parlamento.

✅ El ministro @RaulPerezReyesE sostuvo reuniones con la @ATU_GobPeru y con los representantes de los Corredores Complementarios (Azul, Rojo, Morado y Amarillo), donde se acordó presentar, dentro de 15 días, un proyecto de Ley al @congresoperu para asegurar la sostenibilidad… pic.twitter.com/pomnF0b5BK — Ministerio de Transportes y Comunicaciones (@MTC_GobPeru) March 7, 2024

Otro de los compromisos del MTC fue implementar mejoras para el funcionamiento de este servicio . Los representantes del corredor solicitaron que se culmine con reglamentar la norma que permitirá el chatarreo y envío al depósito de los vehículos que no deben continuar en las calles por exceder el tiempo de vida útil o por exceso de papeletas.

“También, pedimos a la ATU que utilice las 150 cámaras que tienen, en convenio con la Municipalidad de Lima, para que fiscalicen electrónicamente a los colectivos . Otro requisito es que se respete el carril segregado para el corredor morado en la Av. Abancay”, expresó Hermoza.

Panorama en las calles tras el regreso del corredor

Las 152 unidades del corredor morado salen desde su estacionamiento en Jicamarca con destino a San Isidro y Magdalena. Pasajeros, como Mariano Parihuamán, declararon a El Comercio que se sienten alegres por el retorno del servicio.

“Voy casi a diario al hospital del Niño [en la Av. Brasil]. Cuando no había corredor, gasté 14 soles en pasajes y con el corredor solo hubiera gastado10. Si continuaba el paro por una semana, me quedaba sin dinero para ir al hospital el resto del mes”, declaró Parihuamán, quien vive en San Juan de Lurigancho. “No fue fácil conseguir asiento reservado en los buses de la Roma, porque iban repletos. El corredor no es perfecto, pero vamos más seguros”, agregó.

100.000 personas viajan a diario en el corredor morado. Foto: Joel Alonzo. / JOEL ALONZO

Sin embargo, un lamentable incidente ocurrió ayer en la Av. Wiesse a la altura de la estación San Carlos de la Línea 1 del Metro de Lima, cuando transportistas informales agredieron a golpes y piedrazos a fiscalizadores de la ATU . Los sujetos, que operan taxis colectivos y combis, evitaron a la incautación de una coaster.

¡Rechazo total a la violencia! La ATU denunciará el ataque que sufrió nuestro personal en San Juan Lurigancho por hacer su trabajo de fiscalizar el transporte informal. ✋ pic.twitter.com/NsxbXKTCM6 — Autoridad de Transporte Urbano (@ATU_GobPeru) March 6, 2024

“No hay heridos, solo daños materiales contra una grúa de fiscalización. Rechazamos enérgicamente estas conductas realizadas de manera ilegal. Nuestro personal cumple con la ley para brindar un servicio seguro a través del corredor morado”, declaró Sergio Chimpén, subdirector de la Dirección de Operaciones de la ATU, a RPP Noticias

Chimpén añadió que la ATU interpondrá una denuncia contra los responsables de la agresión por los daños materiales.

Por otro lado, la Av. Abancay amaneció el miércoles con policías y orientadores de la ATU en cada esquina para garantizar que los buses del corredor morado viajen por su carril exclusivo. No obstante, como ocurre a diario sin que el personal de la ATU pueda dar una solución, El Comercio evidenció que diversas motos invadieron esta vía segregada .

El Comercio registró gran cantidad de orientadores de ATU en la Av. Abancay. Foto: Joel Alonzo. / JOEL ALONZO

Motos invadieron el carril segregado para el corredor morado. Foto: José Cayetano.

Así también, funcionarios de la ATU declararon en la noche del martes que los buses y coasters de transporte convencional que reemplazaron al corredor morado durante su paralización ya no continuarían prestando el servicio en las rutas concesionadas.

Este Diario comprobó en la Av. Abancay que solo las unidades de las empresas Huáscar y Virgen de Fátima circulaban por esta vía, ya que forma parte de su recorrido original. Así también, en el lapso de una hora, no se observaron taxis colectivos convocando a pasajeros en medio de la calle debido a la gran cantidad de policías.