Junto con la campaña de vacunación para los personas con cáncer, mañana empieza la inmunización contra el COVID-19 de los pacientes con el virus de inmunodeficiencia humana (VIH). Ello, como parte de la incorporacion progresiva de los grupos más vulnerables ante el coronavirus dentro del proceso de vacunación general.

El Ministerio de Salud (Minsa) planea vacunar alrededor de 87 mil personas viviendo con el VIH en todo el país en un plazo aproximado de seis semanas.

En diálogo con El Comercio, el doctor Calos Benites Villafane, director de Control y Prevención de VIH del Minsa, brindó detalles sobre este importante proceso de vacunación.

¿Desde cuándo empieza la vacunación?

Mañana sábado 19, comienza en Lima Metropolitana y el Callao. En el caso de provincias, Benites señala que es a partir del lunes 21 de junio.

¿Quiénes serán los pacientes con VIH vacunados?

Se inmunizará a las personas con VIH, que es la etapa temprana de la enfermedad y en la que no hay síntomas ni mayores molestias relacionadas al virus; así como a las que han desarrollado el síndrome de inmunodeficiencia adquirida (sida). En esta segunda etapa aparecen los síntomas manifiestos o cuando el nivel de defensa baja de manera significativa, explica Benites.

La campaña de vacunación está dirigida para todos los pacientes con esta enfermedad que viven en el país, lo que incluye tanto a nacionales como extranjeros.

¿En qué momento se pueden vacunar?

Benites explica que todas las personas con diagnóstico de VIH y que tengan más de 18 años de edad serán inmunizadas, independientemente de que se encuentren o no recibiendo tratamiento anterirretroviral o de su estado inmunológico, es decir, el nivel de linfocitos CD4, o de cómo se encuentre la carga viral, que es la cantidad de virus que se encuentra en la sangre.

¿Dónde se vacunará a las personas con VIH?

Las personas con esta enfermedad serán inmunizadas en los mismos establecimientos de salud donde vienen llevando sus tratamientos, ya sean locales públicos o privados. Si son pacientes que se trataban en la capital pero viven en provincias, el vocero del Minsa señaló que se coordinará con el establecimiento médico más cercano al paciente para enviarle allí la dosis de la vacuna y se le inmunice.

¿Quién les informará sobre el día, el lugar y la hora de la vacunación?

Los establecimientos de salud donde están llevando su tratamiento son los responsables de comunicarse con los pacientes, pero también los mismos pacientes pueden comunicarse con ellos. Y si, por ejemplo, no hubiese comunicación o tuviese alguna consulta, las personas pueden llamar a la línea telefónica de Infosalud del Minsa: número 113, opción número 5. También puede descargar el aplicativo móvil GEO VIH o buscar información en la web y las redes sociales del ministerio.

Es importante mencionar que este tipo de información no aparecerá en el portal Pongo el Hombro. Ello, porque “hay una ley que protege la confidencialidad del diagnóstico del VIH. No se puede difundir esta información si la persona no lo desea”, señala Benites.

Es por esta misma razón, agrega, que se ha implementado la estrategia para que estas personas sean vacunadas en los mismos locales donde se atienden, donde el personal de salud ya las conoce, además de que se evita exponerlas a eventuales aglomeraciones si es que fueran a otros vacunatorios.

Conforme a los criterios de Saber más

TE PUEDE INTERESAR