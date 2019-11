El viaje de Newt Scamander lo ha llevado por Nueva York, Estados Unidos, en “Fantastic Beasts and Where to Find Them” (“Animales fantásticos y dónde encontrarlos”), luego a Paris, Francia en “The Crimes of Grindelwald” (“Animales fantásticos: Los crímenes de Grindewald”). Ahora, el personaje interpretado por Eddie Redmayne visitará América del Sur en la tercera entrega de la saga, cuya salida ya ha sido confirmada para el 12 de noviembre del 2021.

Es así que según la página Wizarding World, “Fantastic Animals 3” tendrá lugar en Rio de Janeiro, Brasil, confirmando lo insinuado por J.K. Rowling el año pasado. Regresará a la silla del director David Yates, mientras que el elenco estará conformado por Jude Law como Albus Dumbledore, Johnny Depp como Gellert Grindewald, Ezra Miller como Credence/Aurelius Dumbledore, Alison Sudol como Queenie Goldstein, Dan Flogler como Jacob Kowalski y Katherine Waterson como Tina Goldstein.

Mientras tanto el personaje de Eulalie 'Lally' Hicks, presentado en "Los crímenes de Grindelwald" e interpretado por la comediante Jessica Williams, tendrá un mayor papel en la próxima película.

Si bien no se han revelado más detalles sobre el plot de la película, es extremadamente probable que continuará la batalla entre Grindewald y Dumbledore a través del globo presentada en las dos anteriores cintas. Cabe señalar que Brasil es hogar de Castelobruxo, una de las escuelas mágicas más antiguas y prestigiosas del mundo.

La producción de la nueva película comenzará a mediados del 2020.