Conforme a los criterios de Saber más

Johnny Depp ha estado en boca de todos las últimas semanas luego de que el actor perdiera un juicio de libelo en Inglaterra por el calificativo de “abusador de esposas” en relación a su expareja Amber Heard y su subsecuente separación de la franquicia “Fantastic Beasts” (“Animales fantásticos”), la cual él ayudó a lanzar a la fama. Ahora que el actor lucha por su futura relevancia en lo que podría ser el final de su carrera, es interesante revisar cómo Depp empezó ascenso al estrellato.

El actor que no quería ser actor

La primera pasión de Johnny Depp fue la música. Así lo descubrió cuando era niño, viendo a un tío que era el pastor de una iglesia tocar todos los domingos. “Es ahí donde me dieron las ganas: viendo a mi tío tocar la guitarra con su pequeño grupo de ‘gospel’, frente a mí”, recordó en una entrevista con Rolling Stone en 2008.

Hijo de John Christopher Depp, un ingeniero, y Betty Sue Palmer, una mesera convertida en ama de casa, la infancia del futuro actor fue inestable, con la familia, de la que él era el menor de cuatro hermanos, mudándose dos decenas de veces antes de finalmente quedarse en la localidad de Miramar, Florida, en 1970.

Aficionado por la música, Depp convenció a madre de comprarle su primera guitarra eléctrica cuando tenía 12 años. “La conquisté en días. Cerré la puerta de mi dormitorio, no salí, y me enseñé a mí mismo cómo tocar los acordes. Comencé a aprender a tocar canciones de oído”, señaló el actor.

A los 13 años Depp se unió a su primera banda y a los 16, cuando ya conseguía trabajos tocando en clubes, dejó el colegio para dedicarse a la música, decisión que pronto empezó a dudar.

“Mis padres me dijeron ‘ok, chico, te saliste del colegio, así que te las arreglas tu mismo’. No había muchas opciones. Y estaba muy cerca de unirme al Cuerpo de Marines cuando me di cuenta de algo: solo me había salido del colegio por dos semanas. Podía regresar”, relató Depp. “Así que me senté con el director y le dije ‘Escúchame, cometí un error y me gustaría intentar nuevamente’ Y, bendito sea, él me dijo ‘Johnny, no creo que eso sea una buena idea. Amas a tu música y es la única cosa a la que aplicaste. Sal al mundo y toca’”. Y eso es exactamente lo que Johnny hizo.

Viaje al oeste

Cuando Depp tenía 17 años se unió a una banda llamada Kids. A diferencia de sus anteriores agrupaciones, esta tenía el potencial para convertirse en un grupo famoso, e incluso fueron teloneros para grupos como los Ramones, Iggy Pop y The Pretenders.

En 1983 la agrupación decidió probar su suerte e ir a Los Ángeles para buscar el apoyo de una casa discográfica, pero la vida en una gran metrópolis fue diferente de lo que estaban acostumbrados. “De repente ya no éramos los peces grandes en un pequeño estanque, éramos lebistes (una especien de pez muy pequeño) y estábamos casi en la calle. Teníamos que comer, así que terminamos consiguiendo trabajos.”

Uno de esos trabajos fue vendiendo lapiceros por teléfonos, lo que Depp consideró su primera experiencia con la actuación: “Estás leyendo todo un discurso. Había un personaje en la telenovela ‘General Hospital’ - su nombre se quedó en mi cabeza - así que llamaba a las personas y decía ‘¿Cómo estás?, soy Edward Quartermaine’”. El destino de Depp quizás hubiera seguido así, vendiendo lapiceros para poder sobrevivir el día a día mientras buscaba su gran oportunidad, si no fuera por su casero Nicolas Cage.

Nicolas Cage fue el que empujó a Johnny Depp a la actuación. (Foto: AFP/ Mohamed El-Shahed)

Monopolio

“La verdadera historia es que ya éramos amigos. Estaba viviendo en un viejo edificio en Hollywood llamado el Fontenoy, y creo que al final le alquilé un departamento a Johnny y él empezó a vivir ahí”, indicó Cage en una entrevista con el New York Times en 2019. “En esos tiempos (Depp) estaba vendiendo lapiceros o algo así para sobrevivir”.

Fue durante un juego de Monopolio en el que Cage le hizo la pregunta que cambiaría la vida de Depp: “¿Por qué no intentas actuar?”

Según la estrella de “Ghost Rider”, al inicio Depp se mostró renuente al cambio de carrera, pero la necesidad al final lo llevó a aceptar y reunirse con la agente de Cage, quien lo mandó a una audición de lo que fue su primer rol fílmico en 1984 con “A Nightmare on Elm Street” (“Pesadilla en Elm Street”).

En la cinta de Wes Craven, Depp interpreta a Glen, el novio de Nancy (Heather Langenkamp) cuya muerte al ser ‘devorado’ por una cama es una de las escenas más impactantes de la película.

Sin embargo, su llegada al cine también significó el fin de su tiempo con los Kids. “Le dije a la banda ‘voy a hacer esta cosa, son ocho semanas, y después regresaré’. Pero no funcionó de esa manera. Todos se fueron en su propia dirección”, dijo Depp a Rolling Stone. “Yo nunca quise ser actor. Solo me pareció una buena manera de hacer dinero fácil. No me importaba cuáles eran las películas. Si me pagabas, estaba bien. Esa era mi filosofía”.

Estrella en ascenso

Independizado de su grupo musical, Depp empezó a aceptar varios papeles menores en filmes como “Private Resort” (1985), la serie de detectives “Lady Blue” y la película para televisión “Slow Burn” (1986). Ese mismo año tendría un papel secundario en la cinta ganadora del Oscar “Platoon” por Oliver Stone, experiencia que lo dejó actuar junto a Charlie Sheen y Willem Dafoe.

Pero su verdadero ascenso a la fama ocurrió en la pantalla chica, cuando Johnny Depp aceptó trabajar en la serie de Fox “21 Jump Street” sobre una unidad de policías con apariencia juvenil que se infiltraban en los colegios para combatir al crimen.

En "21 Jump Street" Johnny Depp actuó como parte de un equipo de detectives con apariencia juvenil que se infiltraban en colegios para combatir el crimen. (Foto: Fox)

En una entrevista con Rolling Stone de 1988, Depp confesó que entró en la serie pensando que esta no duraría mucho tiempo. Pero un año después, el programa lo había transformado en un ídolo juvenil.

Pero Depp tenía otras ideas sobre el futuro de su carrera. “No quiero construir mi carrera a base de quitarme el polo. Me gustaría cortarme todo el cabello, incluso mis cejas, e intentarlo de esa manera. No culpo a las estrellas de televisión que aparecen en revistas juveniles. Ellos entendieron su situación, tomaron las ofertas que les dieron dinero rápido, pero (su carrera) estaba muerta en dos años. No quiero eso”. Johnny tendría oportunidad de probar su suerte con su primer papel protagónico, una curiosa película titulada “Edward Scissorhands” (“El joven mano de tijeras”).

El secreto de sus ojos

Aunque no se conocían, Johnny Depp era la primera opción de Tim Burton para el protagonista de “El joven manos de tijeras”.

El animador convertido en director ya había roto esquemas con sus cintas “Beetlejuice” (1988) y con su adaptación a “Batman” (1989), y ahora intentaba contar la inusual historia de un joven sintético que intentaba adaptarse a vivir en una sociedad que no lo aceptaba.

Si bien Johnny Depp fue la primera opción, cabe señalar que también entrevistó a otros actores para el papel incluyendo a la estrella del momento Tom Cruise, así como Tom Hanks, Gary Oldman, Jim Carrey, John Cusack, Robert Downey Jr. e incluso el propio Michael Jackson.

Johnny Depp en "Edward Scissorhands" (1990), su primer rol protagónico en una gran producción de Hollywood. (Foto: 20th Century Fox)

“Estoy feliz que Johnny hiciera (el papel). No puedo pensar en nadie más que lo hubiera hecho para mí de esa manera”, escribió el realizador en su libro “Burton on Burton”. “Realmente no lo conocía. No había visto el programa de televisión en el que estaba, pero había visto su foto en algún lugar. Me gusta bastante los ojos de las personas , y especialmente con un personaje como este, que realmente no habla, los ojos son muy importantes.”

“El joven manos de tijera” no fue un gran éxito del momento, pero para Depp forjó su longeva relación con Burton, con quien ha hecho ocho películas hasta la fecha. También le ayudó le ayudó a crear la reputación de un actor que le daba vida a personajes marginales o inadaptados que lo acompañó en películas como “Ed Wood” (1994), “Fear and Loathing in Las Vegas” (1998), así como en exitosas franquicias como “Pirates of the Caribbean”, “Alice in Wonderland” y, hasta hace poco, en la saga de Harry Potter “Fantastic Animals”.

VIDEO RECOMENDADO

Johnny Depp ya no participará en la tercera entrega de “Animales Fantásticos”

Johnny Depp ya no participará en la tercera entrega de "Animales Fantásticos"