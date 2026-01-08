Johnny Knoxville confirma el estreno de ‘Jackass 5’ para junio de 2026

Escuchar
El programa seguía a un grupo de jóvenes que documentaban bromas y acrobacias dolorosas y vergonzosas | Foto: Instagram (@johnnyknoxville)

Por Agencia EFE

Johnny Knoxville estrenará la quinta película de ‘Jackass’, la franquicia conocida por sus acrobacias extremas y arriesgadas, el 26 de junio, según confirmó el medio especializado Variety.

