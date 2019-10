“Joker”, la película de uno de los principales enemigos de Batman en las historietas de DC Comics, llegó finalmente a las pantallas de cine a nivel mundial. La cinta de Todd Phillips ha sido galardonada con el León de Oro en el Festival de Venecia, uno de los premios más importantes de la industria. Además, ha sido calificada como la versión más oscura y sobria del personaje, conocido simplemente como Arthur Fleck antes de convertirse en el Joker, interpretado por Joaquin Phoenix.

Para muchos críticos de cine, Arthur Fleck y Joker es la mejor actuación de la carrera de Phoenix. Sin embargo, para que el actor lograra esta obra maestra excepcional y poderosa no ha sido nada fácil. Joaquin Phoenix ha tenido que sortear obstáculos y superar problemas. En una entrevista para Infobae, el actor 44 años reveló que la parte más difícil de construir este personaje fue moverse de la perspectiva de tomarlo como un icono.

“La idea fue tratar de descubrir al hombre primero, y creo que esa fue la parte más difícil para mí. No pensar en él como el Guasón que conocemos, sino como el hombre. Tan pronto como me permití liberarme para hacer eso, con el incentivo de Todd Phillips, pienso que pude comprenderlo mejor o explorar diferentes costados que si me hubiera anticipado”, señaló.

Joaquin Phoenix es Arthur Fleck en esta reinvención del mítico personaje de DC Comics (Foto: Joker / Warner Bros.)

Pero, más allá de la construcción del personaje, Phoenix también tuvo que pasar por otros problemas, quizás el más incómodo fue la hostilidad que existía entre los dos actores principales: Joaquin Phoenix y Robert de Niro.

En una entrevista para Vanity Fair, el director de la película, Todd Phillips reveló que los problemas entre el protagonista y la estrella de “Taxi Driver” y “Goodfellas” comenzaron poco antes del rodaje. De Niro quería reunir a todo el reparto para ensayar el guion, algo a lo que se oponía frontalmente Phoenix.

“Bob [Robert De Niro] me llamó y me dijo, 'Dile a Phoenix que él es actor, y que tiene que estar ahí. Quiero escuchar toda la película, y todos vamos a entrar a una sala y la vamos a leer”, contó el director.

Por su parte, Phoenix, se negaba a ceder a la presión de su compañero. Según explicó la revista Vanity Fair, el actor que da vida al Joker “prefiere dejar que las cosas sucedan durante la grabación y evitar los ensayos previos con el resto del elenco”. La publicación añade que no es la primera vez que el intérprete se niega a este tipo de prácticas, ajenas a su habitual forma de trabajar.

“Yo estaba en una posición muy difícil porque Joaquín me decía ‘No voy a hacer una (…) lectura, de ninguna manera’, y Bob respondía ‘Yo hago lecturas antes de empezar a grabar. Eso es lo que hacemos [los actores]’, recordó Phillips.

¿CÓMO SE SOLUCIONARON LAS COSAS?

Al final, De Niro consiguió que Phoenix se presentara en su oficina de Manhattan con el resto del reparto para repasar el guion. Sin embargo, el actor de “Gladiator” mostró su incomodidad en todo momento del ensayo, por lo que De Niro tuvo que hablar con él en un lugar apartado del edificio.

“Los dos hablaron de los problemas menores que habían surgido entre ellos y arreglaron sus diferencias”, señaló el director de la película.

Pero, pese a la conversación que tuvieron la relación entre los actores siguió siendo distante durante el rodaje.

“El primer día [de rodaje] nos dimos los buenos días y más allá de eso, no recuerdo si hablamos más. No me gustaba hablar con él en el set”, contó Joaquin Phoenix a Vanity Fair. Por su parte, Robert De Niro respondió diciendo que “No había necesidad de hablar de nada”.

Para muchos críticos de cine, Arthur Fleck y Joker es la mejor actuación de la carrera de Phoenix. (Foto: Warner Bros.)

“Simplemente dijimos, ‘Vamos a hacer el trabajo. Que los personajes se relacionen entre sí’. Esto lo hizo más simple y no hablamos. No había razón para hacerlo”, señaló el actor de la segunda parte de “The Godfather”.

Finalmente, a pesar de sus diferencias, Phoenix y De Niro aseguraron que no existe enemistad ni asperezas entre ellos. En ese sentido, el nuevo Joker señaló que De Niro es su actor estadounidense favorito e, incluso, se inspiró en algunas de sus películas para dar vida a la nueva versión del Guasón, entre ellas, Taxi Driver.

JOAQUIN PHOENIX Y SU PELEA CON MIEMBRO DE LA PRODUCCIÓN

Al parecer, Joaquin Phoenix no tuvo problemas solo con De Niro. Esto quedó demostrado luego que en el programa de Jimmy Kimmel se transmitiera un video en el que se le ve al actor insultar y hablarle de mala manera a un miembro del equipo de producción.

Las imágenes muestran a Phoenix intentando repasar el guion. Segundos después se dirige a Lawrence Sher, director de fotografía del título que se hace llamra Larry, para quejarse por el ruido que está haciendo: "El susurro constante, solo cállate, amigo (…) Estoy tratando de encontrar algo real". Aunque después pide disculpas, vuelve a insultarlo, pero no se logra saber qué dice porque censuraron varias palabras.

La cosa no acaba ahí. El actor se deja ver molesto, recriminando a este miembro de su equipo y acusándolo de ser él quien le puso el sobre nombre de Cher: “Sé que fuiste tú quien me empezó a llamar así, Larry, para reírte de mí. Como si fuera una diva”, se le escucha decir.

Joaquin Phoenix tuvo que pedir disculpas por las duras palabras a uno de los miembros de producción. (Foto: Warner Bros.)

“Ni siquiera es un insulto. Cher, ¿de verdad? Actriz, cantante, bailarina, icono de la moda... ¿Cómo demonios va a ser eso un insulto?”, agrega el intérprete para luego levantarse enfadado y marcharse de la toma diciendo: "No puedo seguir con esto".

LAS DISCULPAS DE JUAQUIN PHOENIX

Si bien que el publicista de Phoenix le dijo a EW que todo "fue una broma". Es el propio actor quien en el programa de Kimmel le pidió disculpas a Lawrence. "Esto es muy vergonzoso", dijo.

"A veces las películas se vuelven intensas porque son mucha gente en un espacio pequeño y estás tratando de encontrar algo, por lo que puede sentirse intenso", dijo el actor. “Pero se suponía que era privado. Estoy un poco avergonzado y lo siento por eso".

Phoenix dijo finalmente que debería “ofrecer una disculpa pública a Larry”.

SINOPSIS DE “JOKER”

Arthur Fleck es un comediante fracasado, con una vida desgraciada, que solo tiene en el mundo a su madre... y su venganza cuando se cansa de ser golpeado y humillado por la vida.

La primera descripción oficial de “Joker” decía que en la película “exploraremos la vida de un hombre despreciado por la sociedad, donde no solo trataremos de adentrarnos en su carácter energético, sino también de contar una historia más grande”.

Más adelante, Warner Bros. compartió una descripción más detallada de la trama:

“Drama. ‘Joker’ se centra en el icónico archienemigo de Batman y es una historia original e independiente que no se ha visto antes en la pantalla grande. La exploración que se hace de Arthur Fleck (Joaquin Phoenix), un hombre ignorado por la sociedad, no es solo el estudio de un carácter rasposo, sino también una historia de advertencia más amplia”.

Cuando “Joker” comience en los años 80, será la historia de un comediante con un futuro desastroso, pero que con el tiempo se convertirá en uno de los criminales más peligrosos de su ciudad hasta adoptar el nombre del ya conocido personaje.