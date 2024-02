Si algo tenía en claro Demián Rugna (Buenos Aires, 1979), es que no quería hacer una película de terror que reincidiera en los tópicos trillados de otras cintas del género. Por eso su más reciente filme, “Cuando acecha la maldad”, es una obra singular, muy lograda, y que a la vez ha funcionado perfectamente con el público: a fines del año pasado, se convirtió en la película de terror más vista de la historia del cine argentino. Y por lejos.

¿De qué va? De dos hermanos que viven en un aislado pueblito de la Argentina y se topan con un hombre poseído por algún ente misterioso. Cuando intentan contener todo el mal que lleva encarnado, el resultado termina siendo más bien inverso: una ola de violencia y perversidad comenzará a perseguirlos y arrasará decenas de víctimas a su paso.

“Desde el principio intenté no ir por lo convencional –cuenta Rugna en conversación con El Comercio–. A mí me llegan muchos guiones cuyas protagonistas son mujeres maltratadas, símbolos del sometimiento. Y por eso me interesó explorar la relación entre un par de hermanos. Me gustaba la idea de esta histeria entre hombres”.

Además, “Cuando acecha la maldad” se inscribe en el subgénero de las posesiones y los exorcismos, pero sin mayores componentes religiosos. “Se suele mostrar a la figura religiosa que debe dar una solución al caso, así que lo primero que dije es que sería una película de exorcismo sin curas, sin sacerdotes. Aquí la religión no nos puede salvar”, cuenta el director.

"Cuando acecha la maldad", película dirigida por el argentino Demián Rugma. (BF Distribution)

HORRORES COTIDIANOS

Pese a su alejamiento de esos clichés del horror, la cinta de Rugna ha conseguido enganchar con el gran público. “Es una película que se contagia. Llegamos a los 260.000 espectadores cuando el récord anterior para una cinta de terror en Argentina era de 90.000. El boca a boca funcionó”, explica.

Muchas personas también han visto en la cinta un componente sociopolítico ligado al avance de la extrema derecha en su país. Rugna no niega ni rechaza tal idea, pero aclara que no trabaja sus películas con un mensaje ideológico detrás.

Demián Rugna (Buenos Aires, 1979) también adquirió notoriedad por su película "Aterrados" del 2017.

“No es una búsqueda explícita, pero sí me moviliza la realidad social en la que vivo –afirma–. Es mi visión de cómo el fascismo crece en todo el mundo, no solo en Argentina. Cómo te van explotando la cabeza para que pienses de determinada forma. De igual manera, tampoco es que haya tratado de hacer una película que habla de la contaminación por glifosato... Incluso si yo no decía esto último, quizá muy poca gente lo hubiera interpretado así”.

“Yo solamente quiero asustar y entretener”, admite Rugna con la truculenta sencillez de los fieles amantes del género. En esa línea, menciona como referentes e inspiraciones a cineastas como John Carpenter, Guillermo del Toro, Sam Raimi y Peter Jackson. Y “Cuando acecha la maldad” es devota de esos grandes maestros. Una película impactante, obsesiva, estilizada sin convertirse en pura envoltura, y dueña de un engranaje narrativo muy eficaz. Una gran cinta de horror para este espeluznante verano.