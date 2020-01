Marvel Studios se suma a las compañías que apuestan por la diversidad e incluyó a un personaje transexual en una de sus películas, según reveló Kevin Feige, director creativo de la casa realizadora.

Durante una ponencia en el New Academy Film de Nueva York, Feige se sinceró y habló sobre las ideas que tienen para la nueva fase del Universo Cinematográfico de Marvel, y tras ser cuestionado por la representación de la comunidad LGBTI confirmó que habrá un personaje transexual en uno de sus filmes.

“Sí (habrá representación), absolutamente y muy pronto, en una película que estamos filmando justo en este momento”, respondió.

Si bien no reveló en que película aparecerá este personaje, se sabe que están en etapa de producción los siguientes filmes: “Black Panther 2”, “Blade”, “Guardianes de la Galaxia 3”, “Doctor Strange in the Multiverse of the Madness”, “Spider-Man 2” (Con Sony) y “Thor: Love and Thunder”.

Cabe señalar que Marvel Studios también apostará por un héroe homosexual en la cinta “Eternals”, película dirigida por Chlóe Zhao y en la que actúan Angelina Jolie, Salma Hayek, entre otros.

“Está casado, tiene una familia y eso es parte de quién es”, dijo Kevin Feige durante la D23.

