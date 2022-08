Antes de que una película se proyecte por primera vez, nadie sabe cómo la tomará la audiencia. En el caso de “Mundo gordo” (2022), al menos durante la función de prensa, cada chiste sobre gente con sobrepeso era seguido por risas en la sala. Calidad aparte del producto audiovisual, de las actuaciones o el guion, es indiscutible que esta película provoca algo en el espectador.

"Mundo gordo" La trama El microempresario y comediante sin gracia Antonio (Miguel Vargas) está enamorado de su amiga de la infancia Cynthia (Daniela Feijoo), pero su sobrepeso, por el que toda la vida lo han llamado “gordo”, le impide declararse. Cuando descubre que ella suspira por su jefe Genaro (Jesús Alzamora), ejecutará un plan para conquistarla.

Habla el director

Al basarse en el unipersonal con tintes autobiográficos de Daniel San Román, comediante y exreportero de El Comercio, la película construye escenas con las que pueden empatizar quienes han vivido, o viven, con sobrepeso. En una conversación con El Comercio Sandro Ventura se refirió a una escena de la cinta que seguro le ha pasado todos a los que han [hemos] sido llamados “gordos” al hacer actividad física en el gimnasio: es difícil seguirle el paso a los demás y, aunque lo hagas, hay consecuencias por forzar el cuerpo sin considerar los límites propios.

“La primera vez que yo fui al gimnasio, recuerdo perfectamente que hice mis ejercicios, me sentía el más bacán y chévere, y al día siguiente no me podía mover. Me pasé el sábado y domingo echado en mi cama, literalmente, sin poder moverme porque las piernas no me respondían”, cuenta en cineasta, quien tuvo que suspender la filmación en 2020 por la pandemia del Covid-19.

¿Un momento que considere divertido en la nueva película? Para el cineasta, hay mucho humor en el personaje de Jesús Alzamora, un productor audiovisual cuya estupidez es tan grande que solo queda reír.

Habla el protagonista

Miguel Vargas tiene en esta película su primer protagónico, pero no es un novato en el sector. Trabajó como editor de video en el desaparecido reality “Bailando por un sueño”, donde Venturo fue guionista. Fue este cineasta el que también le dio un rol en su película “El buen Pedro” (2012). Aun sí, el director nos cuenta que el protagonista pasó por un cásting para “Mundo gordo”, donde demostró tener el requisito más importante para esta cinta: transmitir ternura. En la cinta, su Antonio es un sujeto entrañable, el héroe en problemas al que quieren ver triunfar.

En conversación con este diario, Vargas cuenta que la película es un ejemplo para mostrar que los estándares de belleza impuestos por la sociedad no tienen por qué ser eternos. “La belleza está en cualquier lado. Puedes ser más alto o bajo, más gordo o flaco, y no tiene por qué afectar eso tu amor propio”, cuenta. Aun así, es consciente que no se puede cambiar el mundo en poco tiempo, en especial si se considera el buen recibimiento a los chistes de gordos.

“Uno no puede cambiar el mundo así [chasquea los dedos]. Entonces, uno tiene que llegar a dar su mensaje de una forma inteligente y que llegue a las personas. Creo que cuando vean la película se van a reír de los chistes de gordos que hay, sí, pero al final se van pensando: “me estaba riendo de algo que hace sentir mal a la gente”, nos dice.

“La belleza está en cualquier lado. Puedes ser más alto o bajo, más gordo o flaco, y no tiene por qué afectar eso tu amor propio”. Miguel Vargas , protagonista de "Mundo gordo".

Asimismo, el protagonista aclara que el mensaje de la cinta no promueve conductas poco saludables. “No estamos diciéndole a todo el mundo ‘sé gordo’. Mientras tu forma de ser, o tu aspecto físico, no intervenga tu salud, yo creo que está bien que seas como seas”.

“Mundo gordo” no llega para defender a las personas de sobrepeso de las burlas o ironías. Es una película y, por eso mismo, busca que la vean. Pero entre broma y broma, pone a discusión uno de los pilares del humor en el Perú, donde antes que burlarnos de nosotros mismos, nos burlamos de los demás; en especial de los demás, de su aspecto físico. Y eso no es cosa de risa.

Sepa más Estreno “Mundo gordo” llega a los cines el jueves 1 de septiembre. Completan el elenco: Ximena Hoyos, Maju Mantilla, Renzo Schuller, Mónica Torres, Camucha Negrete y Cielo Torres. Producción: Big Bang Films (“No me digas solterona”, “La peor de mis bodas”).