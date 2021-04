La cineasta peruana Claudia Llosa estrenará este año la película “Distancia de rescate”, su primer filme para Netflix basado en la novela de la escritora argentina Samanta Schweblin. Para generar expectativa en torno a la producción, la plataforma de streaming presentó la sinopsis oficial del filme.

“Distancia de rescate” será el primer título de la cineasta peruana que ingrese a Netflix. Cuenta con un elenco encabezado por actores como: María Valverde, Dolores Fonzi, Germán Palacios y Guillermo Pfening, entre otros.

“Una mujer llamada Amanda agoniza en un hospital lejos de su casa. Un chico llamado David la interroga para que logre recordar lo que pasó. Ella no es su madre ni él es su hijo. A pesar de que su tiempo se agota, él la ayudará a descubrir una perturbadora y emotiva historia de celos obsesivos, miedos invisibles y el poder que tiene el amor de madre”, señala la sinopsis del filme.

Hasta el momento se sabe que el filme llegará en los próximos meses del 2021. Además se sabe que Claudia Llosa, que también trabajó en el guion y producción, realizó el rodaje de la película entre enero y marzo del 2019.

“Distancia de rescate” es la nueva apuesta de Claudia Llosa después de “No llores, vuela” (2014). Anteriormente, la directora peruana ganó reconocimiento por su ópera prima “Madeinusa” (2006) y “La teta asustada” (2009).

La película de Claudia Llosa figura entre las producciones regionales que presentará Netflix este año, junto al filme también llegarán “Ritmo salvaje” y “Pálpito”, con fechas de estreno aún por definir.

A nivel global, Netflix también anunció el estreno de “El ejército de los muertos”, “Don’t Look Up”, “La trilogía de la calle del terror”, “Maya and the Three”, “Alerta Roja”, Sweet Tooth, la cuarta temporada de “Cobra Kai”, la quinta entrega de “La casa de papel” y la segunda parte de “Lupin” y “The Witcher”.

Conforme a los criterios de Saber más

VIDEO RECOMENDADO

Mira el tráiler oficial de “Army of the Dead”

Tráiler de "Army of the Dead"