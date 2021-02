Conforme a los criterios de Saber más

El fútbol vive de sus dicotomías. Desde el Universitario contra Alianza Lima hasta el más reciente Cristiano versus Messi, las contraposiciones son para este deporte tan o más importantes que los propios goles. Pero quizá no haya enfrentamiento más polémico e irresoluble en la historia del balompié como aquel que confronta a Maradona con Pelé. ¿Quién fue realmente el mejor futbolista de todos los tiempos?

Es cierto que, entre una y otra época, el fútbol cambió. Y también que las condiciones disímiles hacen difícil un ejercicio comparativo preciso entre el argentino y el brasileño. Pero entre las defensas que cada bando ensaya con pasión tribunera, hay un argumento particularmente importante: en el selecto grupo de los que tuvieron la suerte de nacer a tiempo para ver jugar a ambos, la mayoría suele inclinarse por el nacido en Minas Gerais en 1940.

Bautizado como Edson Arantes do Nascimento, Pelé no solo fue ganador de tres Copas del Mundo –1958, 1962 y 1970–, sino que puede ser considerado la encarnación misma del ‘jogo bonito’. Ícono en blanco y negro con el Santos, e inmortalizado de verde y amarillo en el primer Mundial transmitido a color (el de México 70), Pelé fue quizá la primera megaestrella en un deporte que recién empezaba a mediatizarse.

Es quizá por eso que el documental “Pelé”, que se estrena este martes en Netflix, promociona con particular énfasis la inclusión de imágenes inéditas del futbolista. Dirigida por David Tryhorn y Ben Nicholas, la película parte desde aquellos inicios no demasiado difundidos por el audiovisual hasta su consolidación definitiva como leyenda. También se prometen episodios más controversiales de su vida fuera de las canchas: sus relaciones extramatrimoniales o su siempre amistosa relación con la FIFA, que lo llevó a convertirse en un emisario del “oficialismo” futbolístico mundial.

GOLES EN PANTALLA

No es este el primer registro fílmico que se intenta hacer del astro brasileño. Ya en 1974, el documental “Isto e Pelé” reunía interesantes imágenes que destacaban su condición de atleta total: corriendo en una playa, jugando básquet o lanzando jabalinas. Aunque pasó algo desapercibido, este trabajo cobra vigencia porque se aleja del mero elogio a la técnica y reivindica las capacidades físicas tan valoradas en el fútbol de hoy.

En 1981, Pelé tuvo la más popular de sus apariciones en la gran pantalla. “Escape a la victoria” (“Victory”) es una atípica cinta dirigida por John Huston en la que Pelé se une a otros futbolistas como Bobby Moore y Osvaldo Ardiles, y a estrellas como Sylvester Stallone, Michael Caine y Max Von Sydow, para encarnar a un equipo de prisioneros de guerra que deben vencer a las fuerzas nazi durante la Segunda Guerra Mundial.

Un par de años después, Pelé hizo de sí mismo en la película “A Minor Miracle”, de Terrell Tannen, sobre un grupo de huérfanos que trata de salvar su orfanato. John Huston también actúa en la película. Pero más extraña aún es “Hotshot”, de 1987, ficción en la que un joven estadounidense aspira a convertirse en estrella de su equipo y para ello recurre a un exigente entrenamiento en medio de la selva, y a manos de un maestro futbolista, que no es otro que Pelé. Un argumento que parece sacado de los “Supercampeones”, aunque con mucha menos gracia.

Más reciente es “Pelé. El nacimiento de la leyenda”, cinta biográfica del 2010 dirigida por Michael y Jeff Zimbalist, que se centra en la historia de Pelé a partir de su infancia y hasta la consecución del título en el Mundial de Suecia 58, donde fue elegido el mejor jugador joven, con solo 17 años.

PÁGINAS DE GLORIA

La literatura, aunque en menor medida, también se ha ocupado del 10. Allí está el libro “Pelé. Memorias del mejor futbolista de todos los tiempos”, cuyo principal valor radica en la recopilación de datos curiosos de su vida y carrera, aunque no necesariamente sea un texto de grandes revelaciones o polémicas. También está “Pelé. Porque el fútbol importa”, de Brian Winter, que recoge la visión del brasileño sobre la historia reciente del juego, del cual no se ha desconectado incluso tras su retiro.

Tres libros para aproximarse a la leyenda de Pelé.

No puede dejar de mencionarse una novela como “El regate” de Sérgio Rodrigues. Aunque no tiene a Pelé como centro, arranca con una secuencia magnífica: la famosa jugada en que Pelé, durante un encuentro en México 70, esquiva al arquero uruguayo Ladislao Mazurkiewicz sin tocar el balón y falla el que hubiese sido uno de los mejores goles de los mundiales. “Ese gol que no hizo no es solo el mayor momento de la historia de Pelé, es también el mayor momento de la historia del fútbol”, escribe Rodrigues, quien convierte una jugada de 11 segundos en cinco páginas completas de pura literatura.

¿Qué esperar de “Pelé”, el documental de Netflix? Quizá no demasiado atrevimiento, al tratarse de una película que cuenta con la venia del propio futbolista. A diferencia de “Diego Maradona”, el filme del 2019 dirigido por Asif Kapadia y que el ‘Pelusa’ despreció, es probable que en “Pelé” no se ahonde lo suficiente en las zonas más oscuras de la vida del crack brasileño. Qué más da. Por el momento nos conformamos con celebrarlo.





