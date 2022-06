¿Qué tienen en común las jugueterías y los grandes museos del mundo? Que en ambos lados los dinosaurios son reyes. Basta con dar un paseo por las tiendas de recuerdos, infaltables en todos estos recintos de cultura, historia y prehistoria. No están por encima de ofrecer peluches, muñequitos de duro plástico y camisetas de los reptiles que dominaron el planeta hace 65 millones de años. No sorprende entonces que el cine los haya “revivido”, sea con marionetas en un clásico del cine en blanco y negro, gigantes animatrónicos o, como muestra la reciente “Jurassic World: Dominio”, animación por computadora de última generación.

Además… “Jurassic World: Dominio” – La trama Mientras el mundo es invadido por dinosaurios, el experto en conducta animal Owen Grady (Chris Pratt) y la activista Claire Dearing (Bryce Dallas Howard) intervienen en los oscuros negocios de una fundación para salvar a una persona que aman. A la par, la paleobotánica Ellie Sattler (Laura Dern), el paleontólogo Alan Grant (Sam Neil) y el filósofo Ian Malcolm (Jeff Goldblum), sobrevivientes del desastre de Jurassic Park en la isla Nublar; se reúnen para una última misión.

Dos generaciones

Veintinueve años después de “Jurassic Park” (1993), esta franquicia se mantiene más vigente que nunca. Luego de las secuelas tibiamente recibidas por la crítica en 1997 y 2001; los dinosaurios recuperaron relevancia en las taquilleras “Jurassic World” (2015) y “Jurassic World: El reino caído” (2018), pero con un giro en la trama: huir de los dinosaurios y protegerlos no son ideas opuestas, pero sí complementarias. Se trata de una misma continuidad, donde la nueva trilogía construye sobre los hechos de la original e incluso tiene a los mismos personajes.

La breve aparición de Goldblum como Ian Malcolm en “El Reino Caído” es el puente con “Dominio”, donde el personaje se reúne con Dern y Neil. Así, la reciente película funciona como una verdadera secuela al clásico de Steven Spielberg (“El mundo perdido” de 1998 no incluyó a todo el elenco original). La dinámica del trío se mantiene a pesar de los años, pero la trama les da escaso tiempo para reflexionar sobre sus vidas. “(Me siento) increíble, solamente agradecido”, cuenta Goldblum en la breve entrevista por Zoom que El Comercio sostuvo con el elenco de la película; donde le consultamos cómo se siente por el reencuentro con sus colegas. “Es genial hacer algo que emocione a la gente y esperamos que estén igual de emocionados que nosotros por esta película”, agregó.

A sus 69 años, Goldblum es uno de los actores de mayor edad en esta película. El otro es Sam Neil, de 74, que en entrevista con la web Fandango dijo reveló haberse sentido sobrepasado por una escena de acción que compartió con el protagonista de esta nueva generación, Chris Pratt. Los años no pasan en vano, pero no solo en ese aspecto. De manera reciente, llamó la atención la diferencia de edad entre el personaje de Neil y el de Laura Dern, que en la película original mantuvieron lo que se conoce en la ficción como “tensión sexual no resuelta”. Dern, a sus 55 años actuales, contó que en aquella época un romance en pantalla con tal brecha de edad era completamente normal. Por su parte, Neil reconoce que en la actualidad se sorprendió, pues, en sus propias palabras, esta es una época de “conciencia cultural sobre el patriarcado”.

Mientras la trilogía original fue pionera en el uso de imágenes por computadora, esta nueva entrega cosecha los frutos de aquel entonces; pero también recurre a los efectos prácticos, como los animatrónicos, marionetas gigantes que simulan los gestos, a veces tiernos, a veces terroríficos, de las bestias. Algo en lo que ambas generaciones coinciden es en el tono, pues “Dominio”, si bien es una película de acción con persecuciones, tiene elementos del horror propios de la primera película; transmite la claustrofobia de la persecución, no por monstruos sobrenaturales, sino por criaturas que alguna vez estuvieron vivas. Y aquí entramos al motivo del por qué esta saga cautiva tanto.

Los actores Sam Neil y Laura Dern en su retorno triunfal a la saga con "Jurassic World: Dominio". / Universal Pictures and Amblin Entertainment

Desde Pangea, con amor

Como se mencionó al inicio del texto, la fascinación por los dinosaurios es algo permanente en la sociedad. ¿Por qué ocurre esto? Colin Trevorrow, director de la más reciente cinta, le contó a El Comercio su teoría.

“Creo que es porque sabemos que los dinosaurios fueron reales, todos miramos al mismo sol y compartimos la misma tierra. Entonces, hay algo muy profundo sobre eso, sabemos que incluso si nuestro ADN es humano, vinimos de algún lado hace mucho tiempo. Y estamos conectados a estas criaturas, así que no solo son monstruos o kaijus (monstruos como Godzilla), son parte de nuestra experiencia en este planeta”, dijo.

Por su parte, Bryce Dallas Howard recordó que de niña le gustaron los dinosaurios por el hecho de que, además de su imponente, forma, fueron reales. “Podían interesarme los dragones y otras cosas, o podría interesarme algo que era real y aprender sobre algo que existió, criaturas que existieron. Eso es lo que me atrae a los dinosaurios. Me dan mucha curiosidad”. Al final, de eso se trata. De volver a ser, aunque sea por un par de horas y en una sala, niños otra vez.