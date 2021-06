Aficionados del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU en inglés) festejaron la salida del segundo tráiler de “Shang-Chi And The Legend Of The Ten Rings”, película que mezclará la ya conocida fórmula de Marvel con las cintas de artes marciales.

Pero entre las revelaciones del argumento de la película que dio el avance, un detalle más resaltó para aquellos con mayor conocimiento del MCU: la aparición del villano Abomination (Abominación).

Para aquellos que no recuerdan, este personaje apareció por primera y única vez en “El Increíble Hulk” (2008), en los tiempos en los que era Edward Norton y no Mark Ruffalo quien se convertía en el hombre verde.

Abomination como se veía en "The Incredible Hulk" (2008). (Fuente: Marvel)

Interpretado por Tim Roth, Abomination es también conocido como Emil Blonsky, un soldado a cargo del general Thaddeus Ross que busca tener el mismo poder que el Hulk. Experimentos con diversos químicos lo transforman en un monstruo con un poder comparable al héroe.

En el tráiler, Abomination aparece en lo que parece ser un cuadrilátero. Es interesante notar que su oponente en un momento parece ser un hechicero. Aunque no se lo ve de muy cerca, fans perspicaces han notado que este sería el personaje de Wong, interpretado por Benedict Wong. Como prueba de ello señalan una foto de septiembre del 2020 en la que se ve al actor británico en un restaurante junto a Simu Liu, el protagonista de la película.

Abomination apareció por última vez en "The Incredible Hulk" (2008). (Fuente: Marvel)

Ya en diciembre de este año Disney había anunciado que Tim Roth volvería a interpretar al personaje para la serie de Disney+ “She-Hulk”, por lo que su aparición en “Shang-Chi” podría servir como un adelanto a este rol.

“Shang-Chi And The Legend Of The Ten Rings” será estrenada el 3 de septiembre del 2021.

Conforme a los criterios de Saber más

VIDEO RECOMENDADO

La destacada soprano Ana María Parodi cumplió 100 años en febrero pasado. La primera peruana en componer una ópera (Jaci Uaurá, 1972), dueña de una voz comparada alguna vez con la de María Callas, nos recibe en su casa, ya vacunada, junto a su piano para hablar de sus recuerdos de vida