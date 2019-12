La polémica alrededor de “Star Wars: The Rise of Skywalker” sigue dando qué hablar. Luego de liderar la taquilla en su primera semana de estreno, el filme de J. J. Abrams no batió récords y, como si esto fuera poco, recibió duras críticas.

Una de ellas fue la de Jake Cannavale, el actor de 24 años que participa en la serie de Disney+ ambientada en el clásico de George Lucas “The Mandalorian”.

El hijo del actor Bobby Cannavale se mostró en contra de la película producida también por Disney. A través de sus historias de Instagram, el actor generó gran revuelo al considerar que “Star Wars: The Rise of Skywalker” es un fracaso.

“Estoy en el universo Star Wars ahora, así que por eso seguro que no debería hablar mal del Episodio IX, ¿verdad? Incorrecto. Es sin duda la peor película de Star Wars. Es un maldito fracaso", aseguró.

“Fui a verla anoche y me he despertado muy enojado. Ha hecho que toda la nueva trilogía sea completamente inútil. Había muchos agujeros en la trama. La cantidad de ‘por ciertos...’ era absolutamente irritante. ‘El ascenso de Skywalker’ (por cierto, un título estúpido) fue peor que ‘La amenaza fantasma’ y ‘Los últimos Jedi’ juntas”, continuó.

Consultado por un seguidor de la saga si su opinión hubiera sido la misma de haber actuado en la película, Cannavale afirmó que hubiera estado aún más enojado. “Creo que estaría más enojado. No puedo hablar en nombre del reparto. Para algunos actores esto es solo un trabajo y tal vez simplemente estén felices de estar trabajando”, respondió.

“He sido un gran fan de Star Wars desde que era un niño. Y me sentí bastante decepcionado por la holgazanería de esta nueva trilogía y también un poco enojado por el derecho que la franquicia se ha tomado a la hora de tomar el control. Como si dijesen ‘no, no nos gusta el final con el que todo el mundo ha estado de acuerdo durante décadas, ¡cambiémoslo!”, dijo.

Jake Cannavale interpreta en “The Mandalorian” a Toro Calican, un aspirante a cazarrecompensas. Este papel es secundario en la serie, pues solo aparece en un episodio.