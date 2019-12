Pocos momentos en la historia del cine son tan icónicos como la escena de “The Empire Strikes Back” donde Darth Vader le revela a Luke Skywalker que es su padre. De manera similar, desde el inicio de la nueva trilogía de “Star Wars” el enigma de quienes eran los padres de la protagonista Rey (Daisy Ridley) fue uno de los grandes misterios de la saga. Es así que en “The Force Awakens” (2015) de J.J. Abrams, Rey resiste la llamada a la aventura para esperar a sus progenitores en el planeta desértico de Jakku.

Que es la nieta de Obi-Wan Kenobi, un clon de Luke Skywalker creada en secreto, o la hermana de Kylo Ren/Ben Solo (Adam Driver) y que es la hija secreta de Luke son algunas de las múltiples teorías que han sido discutidas por años en la web.

Pero en 2017, el director Rian Johnson le dio un giro dramático a la revelación con "The Last Jedi", anunciando, mediante Kylo Ren, que los padres de Rey eran simplemente unos chatarreros que la vendieron por un poco de dinero para beber y que murieron en una zanja de Jakku. Un final sin pena ni gloria para un misterio que atormentó a los fanáticos durante años.

Y si bien esto no terminó las especulaciones entre los fans, la palabra oficial hasta la fecha es que Kylo Ren había dicho la verdad y que la familia de Rey era realmente irrelevante a quien era ella como persona. Pero ahora que J.J. Abrams vuelve a la silla del director en "The Rise of Skywalker", el tema de los padres de la aspirante a jedi vuelve a estar en el centro de la película, a pesar de ya estar previamente resuelto.

ADVERTENCIA, A PARTIR DE AHORA DISCUTIREMOS SPOILERS A “THE RISE OF SKYWALKER”.

A la mitad de la cinta, Ren revela a Rey que si bien sus padres eran unos "don nadies", su abuelo era el emperador Palpatine, el principal villano de las dos primeras trilogías.

Posteriormente, vemos a los padres de Rey en una conmovedora escena donde la madre, interpretada por la actriz Jodie Comer (“Killing Eve”) y su padre, interpretado por Billy Howle (“Dunkirk”) abandonan a su hija en Jakku para protegerla.

“Mi amor… Rey, se valiente”, dice Comer en su breve aparición.

Los padres de Rey la abandonaron en Jakku para protegerla de su abuelo, el emperador Palpatine. (Foto: Lucasfilm)

El calificativo de 'don nadie' es una interesante elección de palabras, tomando en cuenta que ser el hijo del caído líder del Imperio Galáctico no deja mucho margen de interpretación para ser descrito como alguien irrelevante.

Menos aún el aparentemente haber evadido las nos insignificantes fuerzas de Palpatine durante un tiempo indeterminado y sacrificar su vida para salvaguardar la de su hija. Con esto lo que es aparente es que Abrams quiso respetar lo dicho por Johnson, más no el espíritu en el que se dijo.

Pero dejemos de lado esta discusión estéril para revisar las consecuencias de este giro dramático. En lo pronto, la revelación que comparte sangre con Palpatine hace que Rey tema aún más el caer al lado oscuro, problema que ella parecía haber resuelto en la anterior entrega. También le da una persona a la quien odiar, ya que es a órdenes del señor de los sith en el que sus padres fueron asesinados.

El conflicto desencadenado por la revelación de su parentesco con uno de los mayores genocidas galácticos no parece afectar a Rey volviéndola un poco más irritable e intempestiva, situación que se resuelve con una charla con el fantasma de Luke Skywalker quien le dice el viejo cliché de que hay vínculos más poderosos que la sangre.

Pero fuera de esto, el ser una Palpatine no cambia en mucho las intenciones de Rey por el resto de la cinta, a diferencia de la famosa escena entre Luke y Darth Vader en "The Empire Strikes Back" tras la cual el exgranjero empieza a buscar redimir a su progenitor, cuestión que finalmente logra en "Return of the Jedi".

Rey en cambio ha buscado redimir a Kylo Ren desde "The Last Jedi" y en su enfrentamiento final con Palpatine sus lazos sanguíneos no parecen ser tan relevantes a los planes del emperador como lo poderosa en la Fuerza que es Rey.

En el enfrentamiento entre Rey y el emperador importa poco que compartan sangre. (Foto: Lucasfilm)

Estableciendo que el impacto es mínimo, la revelación de que Rey es parte de la familia Palpatine parece corresponder más a la escena final, donde bajo los soles gemelos de Tatooine se declara Rey Skywalker, dando una conclusión a la enemistad por generaciones entre las dos familias y manteniendo el heroico linaje de sus maestros Luke y Leia vivos para las siguientes generaciones.

Al final, Rey decide que la familia es la que uno decide y no con quién se comparte la sangre. (Foto: Lucasfilm)

Pero las incongruencias antes mencionadas nos dejan pensar que esta decisión fue ciertamente consecuencia de lo mal recibido que estuvo la revelación de “The Last Jedi” por una sección de la fanaticada de “Star Wars”, haciendo una corrección innecesaria a desmedro de la coherencia narrativa. Al final, el gran giro de “The Rise Skywalker” no es el parentesco de Rey, sino es que tan rápido Abrams, Lucasfilm y la Walt Disney Company descartaron lo establecido por Johnson para complacer a un sector de los seguidores de “Star Wars”.

