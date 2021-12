Steven Spielberg explicó que tomó personalmente la decisión de incluir diálogos en español, sin subtitular, en la nueva “West Side Story” por “respeto” a la realidad de la comunidad latina en Estados Unidos.

“No subtitulé los diálogos en español por una cuestión de respeto y por reconocer un contexto en el que se hablan los dos idiomas”, detalló el cineasta en una rueda de prensa celebrada tras la “premiere” de la película celebrada en Nueva York.

La nueva adaptación cinematográfica de “West Side Story” se estrena la semana que viene en Estados Unidos y, aunque su guion se desarrolla en inglés, contiene algunos diálogos en español que no aparecen subtitulados en pantalla, para sorpresa del público que vio la cinta anticipadamente.

“Quiero que en la sala se congreguen espectadores angloparlantes e hispanohablantes y que durante la proyección se escuche la risa de grupos que entienden ciertas cosas en español”, justificó Spielberg.

El guionista de la nueva película, Tony Kushner, añadió que cuando se dispuso a escribir el texto entendió que “había ciertos temas y sentimientos que un hispanohablante expresaría en español y no en inglés”.

Algo en lo que estuvo de acuerdo la actriz Rita Moreno, una de las pocas actrices latinas que formó parte del reparto de la cinta de 1961 y que, tras ganar un Oscar por su interpretación de Anita, regresa a la nueva versión con un papel creado específicamente para ella.

“Es mucho más política”, dijo Moreno sobre la adaptación de Spielberg. La película de 1961 se quedó con un total de diez premios Oscars, incluido el de mejor película, justo por detrás de las históricas 11 estatuillas obtenidas por “Lord of the Rings: The Return of the King”, “Titanic” y “Ben-Hur”.

Así, la expectación en Hollywood por el regreso de uno de los grandes musicales de Broadway a la gran pantalla es mayúscula.

Su tráiler se presentó durante la emisión de los últimos Oscar y, a tenor de su impecable factura técnica, se postula desde ya como una de las candidatas a tener en cuenta para los premios de la Academia en 2022.

Esta vez, al contrario del primer largometraje, en el elenco hay muchos actores de ascendencia latina o puertorriqueña que interpretan a los personajes hispanos, en especial los miembros de la banda de puertorriqueños “Sharks”.

Rachel Zegler toma el papel de María, Ariana DeBose hace de Anita, David Álvarez encarna a Bernardo y Josh Andrés Rivera da vida a Chino.

Ansel Elgort, Corey Stoll, Mike Faist, Iris Menas y Bryan d’Arcy James también forman parte del reparto.

El estreno de la cinta llega días después de la muerte de Stephen Sondheim, autor de las letras de “West Side Story”. Spielberg recordó que él y Sondheim coincidieron en 2015 durante la entrega de la Medalla de la Libertad en la Casa Blanca.

“Apenas me salían las palabras”, dijo Spielberg sobre el momento en el que le transmitió su intención de dirigir el documental.

