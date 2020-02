Wes Anderson, uno de los directores más singulares y apreciados por los cinéfilos en el panorama contemporáneo, presentó este miércoles el primer tráiler de “The French Dispatch”, una nueva película en la que vuelve a jugar con sus habituales códigos de la mano de un elenco estelar.

Bill Murray, Benicio del Toro, Frances McDormand, Timothée Chalamet, Tilda Swinton, Jeffrey Wright, Adrien Brody, Léa Seydoux y Owen Wilson son solo algunas de las figuras del cine que aparecen en esta película que llegará en julio a la gran pantalla en Estados Unidos.

"The French Dispatch" gira en torno a un periódico estadounidense que cubre una Francia ficticia del siglo XX.

Al margen de la trama, “The French Dispatch” conserva, por lo visto en el tráiler, algunas de las principales señas de identidad de Anderson: humor entre absurdo y tierno, puesta en escena muy detallista y de aire nostálgico, planos simétricos y frontales, uso abundante y muy creativo del color (aunque aquí también aparece el blanco y negro) y voz en off.

Nominado en siete ocasiones a los Oscar, aunque nunca se ha conseguido llevar la estatuilla, Anderson presentará con “The French Dispatch” su primera cinta desde el estreno en 2018 del filme animado “Isle of Dogs”.

El estadounidense comenzó en el cine con "Bottle Rocket" (1996), aunque su primer trabajo de peso llegaría con "Rushmore" (1998).

A partir de ahí ha construido una filmografía tan sólida como única con títulos muy destacados como "The Life Aquatic with Steve Zissou" (2004), "The Darjeeling Limited" (2007), "Moonrise Kingdom" (2012) o "The Grand Budapest Hotel" (2014).

Especialmente querido entre el público “indie”, Anderson ha recibido aplausos en festivales de todo el mundo y, por ejemplo, en la Berlinale se llevó el galardón al mejor director por “Isle of Dogs” así como el gran premio del jurado por “The Grand Budapest Hotel”.