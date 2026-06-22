La filipina Jeian Dessa Francisco fue coronada como Miss Teen Model International 2026 tras una final marcada por el carisma y la proyección de las candidatas. En la misma gala, la mexicana Monserrat Jiménez obtuvo el título de Miss Top Model International 2026. Ambas reinas fueron presentadas como nuevos referentes de liderazgo juvenil, empoderamiento y vocación de servicio más allá de la pasarela.

Jeian Dessa Francisco fue coronada como Miss Teen Model International 2026. (Foto: Difusión)

Monserrat Jiménez obtuvo el título de Miss Top Model International 2026. (Foto: Difusión)

Coronación con sello peruano

La ceremonia se realizó en el Teatro Municipal Manuel Ascencio Segura de Lima, que sirvió de marco para la gran final de estos dos certámenes organizados por Marina Mora. Más de veinte países estuvieron representados en la competencia, lo que convirtió al Perú en anfitrión de una vitrina internacional de belleza, cultura y turismo.

El Perú fue escenario de la gran final del Miss Teen Model International 2026 y Miss Top Model International 2026. (Foto: Difusión)

Durante su estadía, las candidatas participaron en actividades culturales, turísticas y de responsabilidad social. De esta forma, asumieron el rol de embajadoras de la riqueza histórica, gastronómica y tradicional del país.

En ese sentido, además, la coronación de Jeian Dessa Francisco y Monserrat Jiménez se inscribe así en una edición que buscó proyectar al Perú ante los ojos del mundo.

Este 2026 marcó el décimo aniversario del Miss Teen Model International y Miss Top Model International, una plataforma creada por Mora para visibilizar talento joven y fomentar el intercambio cultural entre naciones.

“Celebrar diez años de estos certámenes es ver materializado un sueño que nació con el propósito de brindar oportunidades a jóvenes talentosas de todo el mundo y, al mismo tiempo, mostrar al Perú como un destino capaz de albergar eventos internacionales de primer nivel”, dijo Marina Mora.

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Con sus títulos, Jeian Dessa Francisco y Monserrat Jiménez asumen ahora la responsabilidad de representar a sus países y a la organización en diversas acciones y campañas sociales.

La organización adelantó que seguirá apostando por Lima como punto de encuentro para nuevas generaciones de modelos y líderes juveniles. Bajo ese enfoque, las reinas 2026 se perfilan como voceras de un mensaje que busca renovar la manera en que se entienden los certámenes de belleza.

“Más allá de una corona, buscamos formar mujeres seguras, comprometidas con sus comunidades y conscientes de que la belleza también puede ser una herramienta para inspirar, liderar y generar cambios positivos”, señaló Mora.