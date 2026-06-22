El Perú fue escenario de la gran final del Miss Teen Model International 2026 y Miss Top Model International 2026. (Foto: Difusión)
El Perú fue escenario de la gran final del Miss Teen Model International 2026 y Miss Top Model International 2026. (Foto: Difusión)
Por Redacción EC

La filipina Jeian Dessa Francisco fue coronada como Miss Teen Model International 2026 tras una final marcada por el carisma y la proyección de las candidatas. En la misma gala, la mexicana Monserrat Jiménez obtuvo el título de Miss Top Model International 2026. Ambas reinas fueron presentadas como nuevos referentes de liderazgo juvenil, empoderamiento y vocación de servicio más allá de la pasarela.

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