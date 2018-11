Arctic Monkeys en Lima: confirman show del grupo y estos serán los precios

Eran de los más solicitados por los fans peruanos y su llegada finalmente es una realidad. Los Arctic Monkeys tocarán por primera vez en Lima en 2019 en el marco de la gira promocional de "Tranquility Base Hotel & Casino", su más reciente álbum y uno de los títulos más aclamados de la temporada.

El sexto trabajo de la banda británica se lanzó a inicios del 2018 y los ha llevado ya a recorrer los Estados Unidos, Europa y Australia. A inicios del 2019 estarán en América Latina y Lima ya tiene fecha confirmada: el martes 26 de marzo.

De esta manera, se validan las sospechas de los fans que, tras el anuncio de la participación del grupo en las ediciones regionales del Lollapalooza, esperaban verlos también en el Perú.

Arctic Monkeys - Four Out Of Five. (Fuente: YouTube)

El concierto de los Arctic Monkeys en el país se realizará en la Parcela H del Jockey Club. La banda nacional Los Outsaiders será telonera del show.

"Magia", de Los Outsaiders. (Fuente: YouTube)

En la cuenta oficial de Facebook del grupo británico ya se anunció también la fecha:

Las entradas para el concierto saldrán a la venta general el miércoles 28 de noviembre en Teleticket de Wong y Metro y contarán con un descuento del 25% con tarjetas Interbank.

Los miembros del mailing list de la banda tendrán acceso a una preventa limitada los días 24 y 25 de noviembre. Además habrá una preventa especial para tarjetas Interbank el 26 y 27 de este mes.

Estos serán los precios con el descuento de 25% y comisión de ticketera incluída:



Campo A: s/320.

Campo B: s/160.

Tribuna: s/120.



EN SU MEJOR MOMENTO

Los liderados por Alex Turner debutaron en la escena musical en 2007 y llamaron la atención de inmediato con "Whatever People Say I Am, That's What I'm Not", disco que les valió el prestigioso Brit Awards.

En 2010 se consagrarían como una de las principales bandas jóvenes del Reino Unido con "AM", material del que se desprenden algunos de sus himnos más reconocidos: "Do I Wanna Know?", "R U Mine?" y "Why'd You Only Call Me When You're High?".

Este 2018, el grupo reinventó su sonido con "Tranquility Base Hotel & Casino", un trabajo ambicioso que rescata las principales influencias musicales y cinematográficas de Alex Turner y que, sin duda, será muy interesante escuchar en directo.