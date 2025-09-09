Los Auténticos Decadentes vuelven al Perú, hijo de Pedro Suárez-Vértiz será telonero

La espera está por terminar. Este sábado 13 de septiembre, el Anfiteatro del Parque de la Exposición será escenario de un concierto inolvidable: Los Auténticos Decadentes celebrarán en Lima los 30 años de su disco más emblemático, “Mi vida loca”, en el marco de su gira internacional con un espectáculo de 2 horas de duración. Las puertas se abrirán desde las 5:45pm y la banda argentina subirá a las 8:55pm en punto.

Las entradas se agotaron dos meses antes del show, reflejando una vez más el cariño del público peruano hacia la banda argentina más festiva y transversal de Latinoamérica. Sin embargo, la productora Move Concerts Perú anunció que se libera una cantidad limitada de boletos adicionales, para quienes no lograron asegurar su lugar en esta celebración inolvidable, con precio de S/172.30 y a la venta ya en Ticketmaster.pe

El concierto contará con un invitado especial: Tomás Suárez Vértiz, hijo del querido Pedro Suárez-Vértiz, quien abrirá la noche con un repertorio que combina los clásicos inmortales de su padre y canciones propias que ya lo destacan como una de las voces jóvenes más prometedoras del pop rock peruano.

Con temas inmortales como “La Guitarra”, “El Murguero”, “Corazón”, “El Pájaro vio el cielo y se voló” o “Los Piratas”, los Decadentes prometen una noche cargada de fiesta, recuerdos y energía que quedará en la memoria de generaciones enteras.

El “Tour 30 Años – Mi Vida Loca” continuará en los principales escenarios de América Latina, Estados Unidos y Europa durante 2025 y 2026, pero Lima tendrá el honor de ser una de las primeras paradas en este aniversario que celebra música, amistad y alegría sin fecha de caducidad.