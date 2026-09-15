La banda surcoreana se presentará en Lima en tres fechas con entradas agotadas en el Estadio San Marcos.
La banda surcoreana se presentará en Lima en tres fechas con entradas agotadas en el Estadio San Marcos.
/ BIGHIT MUSIC
Por Sonia del Águila

BTS todavía no había conquistado estadios cuando unas cuantas jóvenes peruanas comenzaron a reconocerse entre ellas por algo tan simple como un comentario en español debajo de un video de YouTube.

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