La cantante Daniela Darcourt compartió que su canción ‘Señor mentira’ es el sencillo más importante de su carrera musical debido al aprendizaje que dejó en la artista.

“Va a ser la canción de mi vida por muchas cosas. No por la posición que me dio internacionalmente, sino por lo que a mí como mujer, como artista me dejó como enseñanza y que hoy por hoy la aplico y seguiré aplicando”, indicó.

Daniela Darcourt sobre su nueva canción

Durante una entrevista para el canal de YouTube del comunicador Carlos Orozco, la salsera destacó también que su nueva canción Ya no te amo, repite la fórmula de su otra canción inédita.

“‘Ya no te amo’ replica esto porque vuelvo después de mucho tiempo a Cali, con el maestro Óscar Iván Lozano, que ha sido arreglista de ‘Señor mentira’, vuelvo mucho más plantada con mi carrera, trabajo con lo que realmente yo quiero”, comentó.

Daniela Darcourt y su empoderamiento artístico

En ese sentido, la cantante también resaltó la evolución que tuvo a nivel artístico y personal, que ahora le permite tomar decisiones basadas en su propio deseo de superación e innovación musical.

“Ya no escucho voces de gente que está por encima de mí y yo soy la marioneta. Esto es: ‘Yo, Daniela, lo quiero’. Esta construcción de canciones, ahora, me llena el corazón de como no tienes idea”, reveló Darcourt.