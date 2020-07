Desde que irrumpió en la escena musical hace más de una década, Farruko se ha caracterizado por su versatilidad vocal para adaptarse a diferentes géneros y artistas. De hecho, este ha sido un factor clave para la consolidación de su carrera. Su trayectoria registra trabajos con destacados músicos como Jerry Rivera, José Feliciano, Ricky Martin, Daddy Yankee, Micky Minaj, Bad Bunny y Tito El Bambino, solo por mencionar algunos. Sin embargo, desde que inició la pandemia decidió tomarse un tiempo para renovar su propuesta como solista. Es así que llega “La tóxica”, su más reciente canción.

Farruko cree que cambiar de estilo musical es un proceso natural en cualquier artista. En su caso, se le ha visto acoplarse a géneros distintos como el reguetón y la salsa sin inconvenientes. “A medida que uno aprende, incorpora sonidos y recursos a lo que hace. Una experiencia te sirve de inspiración para tu trabajo y de ahí salen cosas nuevas”, señala.

Aunque ahora esté enfocado en delinear su proyecto en solitario, no descarta seguir colaborando con sus colegas y amigos en paralelo. Asegura que trabajar en equipo no debe verse como algo negativo. “Las colaboraciones son el futuro de la música. Antes cada uno andaba por su lado, pero el género urbano puso de moda la combinación de talentos. Actualmente lo puedes ver en todos los géneros y eso le da vigencia a lo que hacemos”, puntualiza.

SITUACIÓN ATÍPICA

A pesar de que la crisis sanitaria significó para él un duro revés en sus planes, el músico opina que los artistas se mantendrán vigentes gracias a las nuevas tecnologías. “Todo se está digitalizando y estamos conectados alrededor del mundo. Si pasaba algo así hace cinco años habría sido muy complicado porque no existían los medios para expandirnos”, sostiene.

No obstante, por más que se hayan acortado brechas con estos recursos, admite que siente nostalgia por la experiencia de subir a escenarios y compartir su talento con el público. “Uno está acostumbrado a un estilo de vida. Nos quedan los recuerdos para motivarnos y pensar que pronto se arreglarán las cosas. Extraño que la gente se me acerque para abrazarme o pedirme una foto. Pero es una buena manera de tomarse un tiempo para apreciar eso”, explica.

Por último, remarca la importancia de no perder la calma en circunstancias como esta, ya que respetar las medidas preventivas no es negociable. “La vida tiene que continuar, es cierto, pero siempre con respeto y cuidado. Hay que respetar los espacios y evitar que esto se siga expandiendo. Si no lo hacemos, entonces nos atrasaremos como seres humanos. No perder las esperanzas y ser precavidos nos permitirá volver a la normalidad pronto”, finalizó.

