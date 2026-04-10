El Festival Molan los 90 regresa a Lima en su tercera edición este sábado 23 de mayo del 2026. La fiesta noventera más esperada vuelve a la capital y tendrá como escenario el Anfiteatro del Parque de la Exposición, en el centro de Lima. El espectáculo internacional, que recorre distintos países, se ha consolidado como una de las plataformas más importantes dedicadas al eurodance y a la música que marcó a toda una generación.

Con una producción de alto nivel y una puesta en escena que revive la época dorada de los 90, este megaevento reunirá a figuras clave del género, como Captain Hollywood, Loft, Daisy Dee de Technotronic, New Limit y Machito Ponce, en una noche de nostalgia, energía y clásicos que siguen vigentes en playlists y fiestas retro. Las entradas están disponibles a través de Ticketmaster.

Capitan Hollywood Project: referente del eurodance de los 90, autor de himnos como More and More y Only with You, que encendieron las pistas de baile en todo el mundo.

Loft será parte del cartel con sus himnos de pista. La agrupación alemana alcanzó gran popularidad con temas como “Mallorca”, “Summer Summer” y “Hold On”, canciones que se convirtieron en referentes del eurodance tanto en Europa como en Latinoamérica.

Daisy Dee, reconocida como una de las voces icónicas vinculadas al fenómeno Technotronic, traerá al escenario éxitos globales como “Pump Up The Jam”, “Get Up” y “Move This”, piezas fundamentales del dance noventero que dominaron rankings y discotecas a nivel mundial.

New Limit, grupo español de tecnodance, se suma con clásicos como “Smile” e “In My Heart”, temas que mantuvieron presencia constante en radios y compilados europeos, consolidándose como parte del sonido característico del dance de los 90.

Machito Ponce representará la cuota latina del line up. Referente del dance en español, es recordado por éxitos como “Ahora Te Voy A Poner A Goza”, “Short Dick Man” y “Plástico”, canciones que marcaron una etapa en las pistas de baile de Latinoamérica.

Una noche única que promete transportar al público a la mejor época del dance, reuniendo generaciones en torno a la música que nunca pasó de moda. “Molan los 90” no es solo un festival, es una experiencia que revive recuerdos, emociones y la esencia de toda una década.

SOBRE EL AUTOR