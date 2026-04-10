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Festival Molan los 90 vuelve a Lima el 23 de mayo en el Parque de la Exposición
Festival Molan los 90 vuelve a Lima el 23 de mayo en el Parque de la Exposición
Por Redacción EC

El Festival Molan los 90 regresa a Lima en su tercera edición este sábado 23 de mayo del 2026. La fiesta noventera más esperada vuelve a la capital y tendrá como escenario el Anfiteatro del Parque de la Exposición, en el centro de Lima. El espectáculo internacional, que recorre distintos países, se ha consolidado como una de las plataformas más importantes dedicadas al eurodance y a la música que marcó a toda una generación.