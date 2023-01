Más de dos décadas después de su arresto por presuntos cargos de abuso sexual contra menores, la cantante mexicana Gloria Trevi vuelve a estar bajo cuestionamiento. Este miércoles la revista especializada en música Rolling Stone informó que el 31 de diciembre último se presentó una denuncia ante el poder judicial de Los Ángeles, California (EE.UU.), donde se detalla el testimonio de dos personas que aseguran haber sido víctimas de esclavitud sexual en los años 90.

La revista indica que si bien no se menciona el nombre de la cantante ni de su exproductor Sergio Andrade, que fue acusado junto a ella por aquel entonces, la demanda incluye suficientes detalles para suponer que ambos son los denunciados. El documento de 30 páginas indica que las presuntas víctimas de Trevi y Andrade sufrieron gran parte de los abusos en Los Ángeles, aunque ambas fueron captadas en México, bajo el pretexto de que recibirían entrenamiento para convertirse en ídolos musicales.

Una de las víctimas, de entonces 15 años, cuenta que Trevi le dijo que, de no tener relaciones sexuales con Andrade, no podría avanzar en su carrera musical. Posteriormente, la joven ya no aparecería en escenarios y se convertiría en esclava sexual del productor hasta el año 2000. La segunda víctima indica que Trevi participó en “grooming”, una conducta de los depredadores sexuales para ganarse la confianza de menores de edad. Así, la convenció de convertirse en “novia” de su productor para que este “crea otra vez en el amor”. En ese momento la víctima tenía 13 años.

“[Trevi y Andrade] usaron su rol, estatus y poder como conocida estrella de pop y famoso productor para ganar acceso, hacer ‘grooming’, manipular y explotar [a las víctimas] y forzarlas a tener contacto sexual con ellos a lo largo de los años”, dice la denuncia.

Gloria Trevi y Sergio Andrade fueron detenidos en 2000 en Brasil, tras varios meses de estar prófugos y con varias denuncias a sus espaldas relacionadas a poner a menores en riesgo. Trevi estuvo en prisión preventiva por cuatro años y ocho meses, tras los cuales salió en libertad por falta de pruebas incriminatorias. En 2005, Andrade fue condenado a siete años y diez meses de prisión por rapto, violación agravada y corrupción de menores.

La reciente denuncia civil llega en marco de una ley de California que permite a víctimas de abuso sexual infantil reportar ante la justicia, ahora que son adultas, a sus victimarios. Así, diversas instituciones del estado de la costa oeste se han visto inundadas por denuncias que datan incluso de la década de 1940.