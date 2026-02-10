El cantante mexicano Humbe confirmó su esperado concierto en Lima como parte de su gira internacional “Dueño de los cielos tour”. El artista se presentará el próximo 1 de noviembre en Costa 21, en un show que promete reunir a miles de seguidores del pop latino contemporáneo.

Las entradas para Humbe en Lima estarán disponibles a través de Teleticket desde las 10 a.m. Además, habrá una preventa los días 13 y 14 de febrero con hasta 15% de descuento pagando con tarjetas Interbank, antes de la venta regular.

La gira marca una de las etapas más importantes en la carrera del intérprete, quien fusiona pop, R&B y sonidos alternativos con una propuesta emocional. El tour acompaña su más reciente álbum, producción que completa una trilogía musical destacada por la crítica por su madurez sonora y letras románticas.

Humbe confirma su regreso a Perú como parte de su gira “Dueño de los cielos tour”. (Foto: Instagram)

Humbe, nombre artístico de Humberto Rodríguez Terrazas, se ha convertido en un referente generacional gracias a su estilo sensible y honesto. El cantante acumula millones de reproducciones en plataformas digitales y en 2025 logró un concierto 360° completamente sold out en el Palacio de los Deportes de Ciudad de México.

El “Dueño de los cielos tour” recorrerá más de 50 ciudades en México y Estados Unidos, con una puesta en escena inmersiva y un repertorio que incluye éxitos como “El Poeta”, “Fantasmas” y “Luz de Luna”, además de nuevos temas.

El show en Costa 21 promete una noche cargada de romanticismo y conexión con el público peruano el próximo 1 de noviembre. Las entradas estarán disponibles a través de Teleticket.