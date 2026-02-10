Humbe confirma su regreso a Perú como parte de su gira “Dueño de los cielos tour”

El cantante mexicano Humbeconfirmó su esperado concierto en Lima como parte de su gira internacional “Dueño de los cielos tour”. El artista se presentará el próximo 1 de noviembre en Costa 21, en un show que promete reunir a miles de seguidores del pop latino contemporáneo.
Las entradas para Humbe en Lima estarán disponibles a través de Teleticket desde las 10 a.m. Además, habrá una preventa los días 13 y 14 de febrero con hasta 15% de descuento pagando con tarjetas Interbank, antes de la venta regular.
La gira marca una de las etapas más importantes en la carrera del intérprete, quien fusiona pop, R&B y sonidos alternativos con una propuesta emocional. El tour acompaña su más reciente álbum, producción que completa una trilogía musical destacada por la crítica por su madurez sonora y letras románticas.
Humbe, nombre artístico de Humberto Rodríguez Terrazas, se ha convertido en un referente generacional gracias a su estilo sensible y honesto. El cantante acumula millones de reproducciones en plataformas digitales y en 2025 logró un concierto 360° completamente sold out en el Palacio de los Deportes de Ciudad de México.
El “Dueño de los cielos tour” recorrerá más de 50 ciudades en México y Estados Unidos, con una puesta en escena inmersiva y un repertorio que incluye éxitos como “El Poeta”, “Fantasmas” y “Luz de Luna”, además de nuevos temas.