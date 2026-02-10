Resumen

Humbe confirma su regreso a Perú como parte de su gira “Dueño de los cielos tour”. (Foto: Instagram)
Por Redacción EC

El cantante mexicano Humbe confirmó su esperado concierto en Lima como parte de su gira internacional “Dueño de los cielos tour”. El artista se presentará el próximo 1 de noviembre en Costa 21, en un show que promete reunir a miles de seguidores del pop latino contemporáneo.

