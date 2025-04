La banda de rock alternativo Incubus aterrizó en Lima para ofrecer un concierto único este sábado 12 de abril en Costa 21, San Miguel.

Tras más de 10 años pisar suelo peruano, el grupo californiano promete una noche inolvidable para sus fans, con un repertorio cargado de nostalgia y potencia.

Procedentes de Brasil, los músicos arribaron a la capital peruana expresando su entusiasmo por volver a conectarse con el público local.

“Perú tiene un público maravilloso”, declaró el vocalista Brandon Boyd, que también resaltó el cariño que siempre han recibido de sus seguidores en América Latina.

Concierto de Incubus en Lima: entradas, hora y detalles

El show forma parte de su gira mundial y de la promoción de su más reciente producción “Morning View XXIII”, un álbum que reinterpreta algunos de sus temas más icónicos.

Respecto a su nuevo álbum, el cantante dijo que “ayudó a impulsar nuestro pequeño experimento artístico”. Para luego agregar: “Aquí estamos, 23 años después, entrando en una nueva fase de nuestra existencia”.

Entre los éxitos que el público podrá disfrutar esta noche figuran canciones como “Drive”, “Nice to Know You”, “Wish You Were Here” y “Megalomaniac”.

Las entradas para el concierto aún están disponibles en Teleticket, con opciones para diferentes zonas del recinto.

Las puertas se abrirán a las 5 p.m., y se espera una gran asistencia por parte del público limeño. El grupo se presentará a las 9 p.m.

Incubus no descarta realizar una visita turística en Perú

Fuentes cercanas al equipo de producción confirmaron que los músicos han mostrado un gran interés por conocer la cultura, gastronomía y paisajes limeños.

A pesar del cansancio acumulado por la intensa gira, no se descarta que Incubus realice una visita turística por Lima, especialmente por su reconocida escena culinaria.