Se siente un hombre afortunado. Primero, dice, por ser músico. Segundo, porque su padre lo apoyó sin titubear cuando, a los 10 años, le dijo que quería tocar el saxofón. Jean Pierre Magnet recuerda que tras esa confesión su progenitor le compró, al tercer día, el instrumento del que se enamoró desde la primera vez que oyó su sonido. Cuando este falleció, su madre hizo hasta lo imposible para que él pudiera estudiar música en Argentina y luego en Estados Unidos. Esto último ocurrió durante la época de Juan Velasco Alvarado. “Imagínate, cuando el rock y todo ritmo extranjero estaba prohibido. Por eso y más soy afortunado”. Todos estos recuerdos son parte del libro que acaba de concluir durante el confinamiento, tiempo -en el que a pesar de las difíciles circunstancias económicas que le ha tocado vivir- le ha servido para demostrar que su creatividad está más viva que nunca.

Además de sus memorias -que incluyen su paso por notables bandas como Traffic Sound, PerúJazz, Wayruro y La Gran Banda- Magnet viene trabajando el disco “La Nueva Chabuca”, así como un ambicioso proyecto denominado “La Nueva Música del Perú”. Inquieto y siempre entusiasta, el creador de “Serenata en los Andes” acaba de grabar en el Gran Teatro Nacional el concierto “Nuevos rumbos – Septeto”, espectáculo que se nutre de la riqueza rítmica de Eva Ayllón y de la libertad musical que lo caracteriza. A pocos días del estreno del show, que llega acompañado de un CD, y en medio de los ajetreos de la inminente mudanza del también compositor, conversamos con él vía telefónica.

La relación musical entre Jean Pierre Magnet y Eva Ayllón ha evolucionado durante los últimos 30 años. El saxofonista lo recuerda así: "Eva poco a poco se iba soltando y abriendo hacia un género que no era el suyo. Y fue en ese punto que yo me atreví a hacerla cantar temas como “Voy a apagar la luz”.

A parte del disco que saldrá del concierto con Eva, “La Nueva Chabuca” ya está en marcha. ¿Qué significa este homenaje?

Es un nuevo idioma. Empecé a escucharla con más atención por su centenario y me dije quiero hacer algo diferente. Yo siempre toco con el ´chino´ Figueroa, y algunos de los temas infaltables de Chabuca son “Fina estampa”, “José Antonio”, “La flor de la canela”, “El puente los suspiros” y un par más. Esas canciones las tengo metidas en el cuerpo. De repente en mi iPad marqué un ritmo con un sintetizador y grabé “Fina Estampa” de una manera muy libre. Así que le mandé mi grabación de saxo al ´chino´ y le pedí que lo vistiera. Cuando lo mandó lloré de emoción. Ese es el punto de partida para el disco que suena muy moderno e innovador. Está todavía al 25%, pero estoy rezando para terminarlo en agosto o setiembre.

Sé que tiene otro proyecto que lo entusiasma mucho.

Sí, se va a llamar “La Nueva Música del Perú”, que será interpretado por La Nueva Orquesta. Todo es nuevo (risas). Voy a formar esta orquesta con más de 20 músicos. Es un formato de dos cornos, un trombón, una trompeta, dos saxofones, seis violines, tres chelos, bajo, guitarra, batería, percusión, dos teclados, tres cantantes, una zampoña.

¿A qué se refiere exactamente con la nueva música del Perú?

Ya escribí una cumbia, ahora voy a hacer un tema afroperuano con mis amigos Ballumbrosio, voy a incursionar en algún sonido selvático, tengo tres temas andinos. Lo que quiero es magnificar los estilos de la música del Perú. Voy a utilizar programas de sonidos y los mezclaré con los sonidos naturales. Estoy seguro de que esto va a asombrar a muchos y hasta va a hacer que se les paren los pelos.

Jean Pierre Magnet (saxofón), Enrique Luna (bajista), Manongo Mujica (baterista) y Julio "Chocolate" Argendones (percusionista) le dieron vida a PeruJazz.

Con tantos proyectos en la cabeza, ¿cómo ha vivido el confinamiento?

En medio de esta crisis me ha llegado una inspiración creativa muy grande. Salió lo de Chabuca, lo de la nueva música y he escrito mis memorias. Yo no doy clases de música, pero comparto mis vivencias. Durante la primera quincena de enero, en Trujillo, mi hijo y yo tuvimos Covid, felizmente leve. Ahora ya estoy vacunado.

¿Qué ha hecho para sortear estos 15 meses, prácticamente sin trabajo?

Estoy pasando una situación crítica, me estoy mudando a un sitio pequeñito. Tengo que amoldarme. Pero lo estoy haciendo con mucha resignación, pero realmente estoy sentido. Tengo 71 años y tú sabes que uno se aferra a ciertas cosas. Veo, sin embargo todo esto como una oportunidad para donar todo aquello que no uso a la gente que lo necesita. He tenido que vender mis carros y he comprado una bicicleta para andar por ahí. La verdad, he estado tocando en algunos parques para cinco o seis personas reunidas para un cumpleaños o tocando debajo de un balcón. Regalías por autoría también me caen. Lo principal es que soy un tipo muy querido. Chicos y grandes me felicitan por lo que hago. Por eso levanto la mirada al cielo y le doy gracias a dios por enviarme estos regalos que me alegran al vida. Esos minutos de cariño que me dan en la calle, en los mercados, son valiosísimos para mí. Estoy contento por la creatividad que estoy teniendo, por los discos que están en proceso y por la música que voy a hacer. La plata la provee dios.

Si tuviera que resumir vida en unas cuántas líneas, ¿qué nos diría?

Que he tenido una vida afortunada porque pude encontrar la música a temprana edad y porque descubrí mi camino musical. Yo he hecho de todo desde rock hasta chicha. Mi libro se llama “Jean Pierre Magnet: la música regalo del cielo” y empieza desde los tres o cuatro años, cuando paso a vivir a un hotel. Fui muy feliz. Mi vida es una novela de aventuras musicales y terrenas, muy chévere. Para mí la mejor manera de haber empezado en la música fue haciendo rock. Hasta ahora llevo criterios rockeros en mis nuevas composiciones y formatos.

Durante la pandemia el saxofonista terminó de escribir sus memorias a las que ha titulado “Jean Pierre Magnet: la música, regalo del cielo”.

¿Cuál de todos sus trabajos es su favorito?

Mi disco “Serenata en los Andes” ha sido el que con más naturalidad me ha salido. La música andina la escuchaba desde niño. Cuando me alistaba para ir al colegio, en primaria, la oía. La tengo incrustada en mi carne. Pero me quedó con lo que está por venir, con “La Nueva Música del Perú”, que es una mezcla de mi peruanidad en general, con todos los demás condimentos que conozco. Es decir, el rock, el jazz, el huayno, la música clásica, la criolla, con todos los ritmos que he saboreado es que sazono este nuevo plato que va a salir con ingredientes conocidos y del que ya tengo bocetos musicales. Va a salir muy peruano, pero al mismo tiempo muy contemporáneo. Ese ese mi camino, magnificar la música, por eso es que siempre que hago agrupaciones participan bastantes músicos.

¿Por qué no le gusta usar la palabra fusión cuando habla de sus trabajos musicales?

Creo que no es la palabra adecuada, generaliza mucho los estilos. ¿Qué cosa es fusión? A mí me suena a infusión. Por ejemplo de Perú Jazz decían tocan fusión, pero no. Teníamos los ritmos peruanos y le poníamos melodías libres que vienen del idioma del jazz e improvisábamos. “Serenata en Los Andes” tampoco es fusión, yo hago música andina que me sale del alma. La música que hago es como mi olor, si sudo huelo a mí. Por eso digo que yo no fusiono. Mi propia identidad es mi bandera

Con Armando Manzanero, amigo y colega con quien compartió escenarios del mundo. Este 26 de junio, junto a Eva Ayllón le rendirán un pequeño homenaje.

Dentro de su vasta trayectoria ¿qué género cree que le ha faltado explorar más?

El afroperuano y lo voy a hacer con los Ballumbrosio. Esto va a ser parte del proyecto de La Nueva Música del Perú. Pero el afroperuano de verdad. Con Eva he hecho algo, el “Toromata”, pero lo que yo quiero hacer es tener música más auténtica, más sincera. La música de los Ballumbrosio es más honesta, ellos han crecido en el campo, eso ya marca una gran diferencia. Tienen el entorno original de sus raíces. Ellos pueden tocar el mismo cajón que un negro citadino pero el sonido es diferente, es más africano.

¿Se imaginó alguna vez en otro oficio?

He trabajado en muchos en EE.UU. en mi época de estudiante. Pero creo que si no hubiera descubierto la música me hubiera dedicado a la tierra, al campo, a sembrar, a tener una chacra, alguna vez la tuve.

