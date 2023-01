“Buenas tardes, ¿cómo están?, yo muy bien. He estado practicando mi español para ustedes”, dijo con peculiar acento el bajista Cole Whittle, acompañado por unos silenciosos Joe Jonas (voz) y Jack Lawless (batería) y una sonriente JinJoo Lee (guitarra).

Apenas ingresaron a la sala de prensa, una sorpresa los esperaba: su álbum homónimo, el primero de la banda, había conseguido un disco de platino por su récord de ventas en el Perú. Los periodistas también esperaban la aparición de la actriz Sophie Turner (“Juego de tronos”), pareja de Jonas, pero esto nunca ocurrió. En medio de su apretada agenda, los músicos atendieron a El Comercio.

—¿Qué pasa por tu mente al volver a Perú, un país que visitaste por última vez en el 2010, cuando todavía estabas de gira con los Jonas Brothers? Joe Jonas: Es increíble tener este tipo de recibimiento. Jack y yo vinimos por última vez hace 7 años, pero para Cole y JinJoo es la primera vez. Es como empezar desde cero.

—¿A quién se le ocurrió la idea de iniciar esta banda? Joe Jonas: Somos amigos desde hace tiempo, siempre habíamos querido trabajar juntos. DNCE fue como dar un paso hacia adelante en nuestras carreras, que al mismo tiempo nos permitió avanzar como artistas individuales en la industria de la música, lejos de los proyectos por los que nos hicimos conocidos en el pasado.

—¿Cómo se diferencia DNCE de tantas otras bandas? ¿Cuál es su aporte particular en la industria musical? Cole Whittle: Nos parecemos mucho a los personajes de los dibujos animados: somos un grupo de niños raros en la industria. Es algo que no puedo explicar muy bien con palabras, pero la verdad es que considero que no hay un grupo que haga algo similar a lo nuestro.

—JinJoo, tú eres el factor diferente en la banda. Usualmente estamos acostumbrados a ver grupos conformados por integrantes del mismo sexo. JinJoo Lee: Ser la única mujer en el grupo es lo mejor... y también lo peor [risas]. Es realmente agotador estar con ellos. Son hombres que nunca paran de reírse, de jugarme bromas y cosas por el estilo. Son como un grupo de niños graciosos y eso me hace ser bastante sobreprotectora con ellos.

—Cuéntenme de la nueva versión de “Do Ya Think I’m Sexy” que hicieron junto a Rod Stewart. Cole Whittle: Rod Stewart es una de nuestras influencias musicales más grandes. A diario hacemos lo que creemos correcto no solo como personas, sino como músicos. Intentamos que no nos importe mucho lo que se diga de nosotros y eso lo puedes ver en la manera en que nos vestimos y actuamos. Somos bastante liberales en ese sentido y Stewart ha sido gran parte de ese camino.

—¿Y de la colaboración con Luis Fonsi? Joe Jonas: Fonsi escuchó nuestra canción “Kissing Strangers” y de un momento a otro nos sorprendió con un remix en español que preparó. Con todo el éxito que la fusión de estos dos idiomas [español e inglés] tienen en la música, no dudamos en hacer algo similar en el futuro.

Cuando Jonas pisó la capital hace 7 años, más de una calle limeña fue cerrada debido al furor de la fanaticada. En esta oportunidad, esos mismos seguidores –con un poco más de serenidad producto de la madurez– fueron invitados por el mismo vocalista a ingresar al hotel y hasta recibir entradas al concierto de manera gratuita. Los artistas se deben a su público para mantener su vigencia en la industria y parece ser que Joe Jonas lo tiene más que claro.