Leslie Shaw decidió empezar el 2024 con un lanzamiento más que llamativo para sus seguidores. Y es que la cantante peruana presentó “Tal para cual Parte II”, la nueva versión del tema que originalmente grabó con su expareja Mario Hart (2016). En esta entrega, la ‘rubia’ lanza algunas indirectas al piloto.

En su nueva versión, Leslie Shaw empieza con un ritmo y letra similar a la versión original; sin embargo, cambia la letra por una donde los protagonistas se han enfrentado por el engaño y la mentira.

“Definitivamente, te saqué de mi vida y todo es diferente, conocí tu pasado y ahora sé lo mal que se siente, me arrepiento de nunca haber escuchado a la gente, fuiste el más evidente”, dice una estrofa de la canción.

“Me engañaste, no fuiste caleta, ¿qué pasó, se cayó esa careta? Me convertí en tu dolor de cabeza, ahora en otra me besas… No me menciones más, tú sabías que iba a terminar mal, anda sigue llorándole a tu papá, a tu mamá, a tu canal”, señala en otra parte del tema.

Por si fuera poco, al final del videoclip, tras los créditos finales, Leslie Shaw decidió añadir un breve mensaje en el que dice que el 2024 será “el año de la venganza”, hecho que no ha pasado por alto por sus seguidores.

Cabe recordar que, el pasado 18 de diciembre, Mario Hart también presentó una nueva versión del tema llamado “Tal para cual remix”, donde colaboró con Handa, Jota Benz y Kale ‘La Evolución’. El videoclip de dicho tema ya acumula más de 186 mil reproducciones.

Mario Hart habla de Leslie Shaw