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Mac DeMarco ofreció su segundo concierto en Lima, esta vez en el Costa 21 de San Miguel. (Foto: Gwineth Fuentes Rivera @gwineth.h)
Mac DeMarco ofreció su segundo concierto en Lima, esta vez en el Costa 21 de San Miguel. (Foto: Gwineth Fuentes Rivera @gwineth.h)
Por Juan Carlos Fangacio Arakaki

Máximo respeto para un artista que extraña a su perro. Mac DeMarco, mirando al cielo encapotado de San Miguel, dice “ya vuelvo a casa, bebé”, y procede a dedicarle el tema “Little Dogs March” al chucho que lo espera en casa, como Argos a Odiseo, luego de una larga gira. Su parada en Lima fue, de hecho, la última de un tour que lo ha llevado durante varios meses por Japón, China y Latinoamérica. Por ratos da la impresión de que Mac y su banda se resisten a terminar.

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