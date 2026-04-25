Máximo respeto para un artista que extraña a su perro. Mac DeMarco, mirando al cielo encapotado de San Miguel, dice “ya vuelvo a casa, bebé”, y procede a dedicarle el tema “Little Dogs March” al chucho que lo espera en casa, como Argos a Odiseo, luego de una larga gira. Su parada en Lima fue, de hecho, la última de un tour que lo ha llevado durante varios meses por Japón, China y Latinoamérica. Por ratos da la impresión de que Mac y su banda se resisten a terminar.

Es curioso como en 11 años las cosas se han expandido para DeMarco. Desde su primer concierto, allá por el 2015, en el pequeño Centro de Convenciones de Barranco, ha pasado a hacer ‘sold out’ en el Costa 21 de la Costa Verde, un recinto considerablemente mayor. Habría que analizar como un músico de su tipo (indie, slacker, ícono del lo-fi o el bedroom pop, llámenlo como quieran) ha conseguido hacer crecer tanto su fanaticada.

Lo cierto es que este Peter Pan canadiense ha encontrado su dimensión adecuada. Un apostolado que lo sigue y lo ama. Y se lo merece. Para el concierto del último viernes, Mac aparece sobre el escenario con pantalones con cinta reflectiva, como si viniera de una obra de construcción o una minera. Arranca presentado a su banda y luego con la balada “Shining”, el tema que también abre su disco más reciente, “Guitar”.

Empieza muy alto, empalmando con “Fort he First Time” y “Sweeter”, mientras parodia a un ‘crooner’ galante. “Thank you, my girl, my beautiful lady”, repite una y otra vez con voz engolada y susurros. Poco tiene Mac de Serge Gainsbourg, pero justamente allí está la gracia de la impostación.

El show sigue con los visuales detrás que se repiten en un infinito ‘loop’: unas animaciones en 8-bit que se tuercen como estimuladas por algún ácido y que van bien con la atmósfera de la noche. Ya hace frío allá abajo del acantilado, pero la música nos abriga a todos. “Salad Days”, “Passing Out Pieces”, “No Other Heart”, “Ode to Viceroy” emergen entre las más coreadas.

Mac DeMarco ofreció su segundo concierto en Lima, esta vez en el Costa 21 de San Miguel. (Foto: Gwineth Fuentes Rivera @gwineth.h)

Provoca saber también qué pasa por la cabeza de Mac, el impredecible. En un momento parece totalmente disociado al contemplar la noche, en otro se para de manos sobre el escenario o lanza su guitarra los aires. Alguien le lanza una bandera del Perú con su rostro estampado junto a una Inca Kola. El dibujo se parece más a Mark Vito a que a DeMarco, pero él igual recibe el regalo con una mezcla de desconcierto y gratitud.

El tramo final del espectáculo es sin dudas el mejor. De las casi dos horas de show, treinta minutos dedicados a solo cuatro canciones. “Moonlight on the River” irrumpe como una lenta elegía sobre duelos y despedidas, pero se va convirtiendo luego en un delirio de guitarras y distorsiones que no tiene cuando acabar (lo cual se agradece). El ruido alcanza un punto muy alto antes de pasar a la archiconocida “Chamber of Reflection”, que alguien ha catalogado como meme-canción, debido a su viralidad en redes sociales. Pero quizá sea reducir mucho a una estupenda pieza sobre la soledad.

Falsa despedida, muy breve, y la banda retoma el escenario. “¿Una más?” pregunta el cantante y se lanza con “My Kind of Woman”, una de las favoritas del respetable”, y luego una versión extendida e instrumental de “Freaking Out The Neighborhood”, que se come los últimos 15 minutos de la noche sin concesiones ni señas de cansancio. Hay éxtasis en la ejecución, más malabares con la guitarra, un bajo aporreado contra el suelo, y alegría absoluta entre los asistentes.

Mac extraña a su perro, pero a la vez no quiere irse de Lima. Y algo de eso resume su actualidad: ¿hay forma de no salir de nuestro cuarto e igual disfrutar la belleza del mundo?

SETLIST Mac DeMarco en Lima (24 de abril del 2026) Shining For the First Time Sweeter On the Level Phantom Salad Days 20191009 I Like Her Rock and Roll Still Beating Passing Out Pieces Home No Other Heart Rock and Roll Night Club Heart to Heart Little Dogs March Ode to Viceroy One More Love Song Another One Rooster Freaking Out the Neighborhood Holy Moonlight on the River Chamber of Reflection My Kind of Woman Freaking Out the Neighborhood (extendida)