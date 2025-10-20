Marcelo Villar celebra el lanzamiento de su nuevo sencillo “Solo déjate amar”, un tema que mezcla timba, romanticismo y energía en vivo.
Redacción EC
Redacción EC

El reconocido cantante Marcelo Villar, recordado por su paso en la agrupación Mayimbe, acaba de estrenar su nuevo tema “Solo déjate amar”, esta vez junto a su propia agrupación Marcelo Villar & Orquesta. La canción, disponible en todas las plataformas digitales, ya suena con fuerza en discotecas, radios y eventos masivos, conquistando al público amante de la timba peruana.

“Estoy muy contento. Es una balada de Kalimba que adaptamos a nuestro estilo y viene gustando mucho al público. Me doy cuenta en los shows, la gente la canta y la baila. A seguir sacando más éxitos”, expresó el salsero, quien celebra más de doce años liderando su orquesta y consolidando una carrera en constante ascenso.

A lo largo de su trayectoria, Marcelo Villar & Orquesta se ha ganado el cariño de miles de seguidores por su potente energía sobre el escenario. En cada presentación, su propuesta fusiona ritmo, sabor y una conexión genuina con el público, lo que ha convertido su nombre en sinónimo de fiesta y buena música.

Antes de iniciar su camino como solista, Marcelo formó parte de la reconocida agrupación Mayimbe, donde su voz fue protagonista de éxitos como “El dinero” y “El cuchi cuchi”. Aquella etapa marcó el inicio de su popularidad en la escena salsera peruana, y su posterior decisión de crear su propia orquesta le permitió explorar nuevas facetas como compositor y líder musical.

Hoy, con “Solo déjate amar”, Marcelo Villar reafirma su compromiso con el género y con su público, combinando talento, experiencia y pasión. Su objetivo es claro: seguir llevando la timba peruana a nuevos escenarios y mantener viva la esencia de una música que invita a gozar, cantar y dejarse llevar.

