El reconocido cantante Marcelo Villar, recordado por su paso en la agrupación Mayimbe, acaba de estrenar su nuevo tema “Solo déjate amar”, esta vez junto a su propia agrupación Marcelo Villar & Orquesta. La canción, disponible en todas las plataformas digitales, ya suena con fuerza en discotecas, radios y eventos masivos, conquistando al público amante de la timba peruana.

“Estoy muy contento. Es una balada de Kalimba que adaptamos a nuestro estilo y viene gustando mucho al público. Me doy cuenta en los shows, la gente la canta y la baila. A seguir sacando más éxitos”, expresó el salsero, quien celebra más de doce años liderando su orquesta y consolidando una carrera en constante ascenso.

A lo largo de su trayectoria, Marcelo Villar & Orquesta se ha ganado el cariño de miles de seguidores por su potente energía sobre el escenario. En cada presentación, su propuesta fusiona ritmo, sabor y una conexión genuina con el público, lo que ha convertido su nombre en sinónimo de fiesta y buena música.

Antes de iniciar su camino como solista, Marcelo formó parte de la reconocida agrupación Mayimbe, donde su voz fue protagonista de éxitos como “El dinero” y “El cuchi cuchi”. Aquella etapa marcó el inicio de su popularidad en la escena salsera peruana, y su posterior decisión de crear su propia orquesta le permitió explorar nuevas facetas como compositor y líder musical.

Hoy, con “Solo déjate amar”, Marcelo Villar reafirma su compromiso con el género y con su público, combinando talento, experiencia y pasión. Su objetivo es claro: seguir llevando la timba peruana a nuevos escenarios y mantener viva la esencia de una música que invita a gozar, cantar y dejarse llevar.