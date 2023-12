“¿Por qué le tienen tanto miedo a una chica alfa, que tiene afilada la lengua y corta la falda?”, canta Marié en “Chica alfa”, su nuevo tema y el que le da nombre a su nuevo disco, también ya disponible en plataformas digitales.

La artista de pop se decanta por los géneros urbanos para un álbum de 10 temas con letras en las que se destaca el empoderamiento femenino.

El disco también permite que la cantante explore en sonidos como el dembow, merengue, pop, funk y punk para lo que considera su material más versátil hasta el momento.

“Chica alfa” comienza con un ‘sample’ de la 5ta sinfonía de Beethoven y luego se fusiona con el clásico beat del reggaetón. Puedes ver el video oficial aquí:

“Más de un año de creación, un año en el que me volví mi versión más fuerte pero en el que también me dejé ser y mostrarme vulnerable. Año en el que vi crecer a mi hijo, me tuve que despedir de mi perro, hice grandes amigos, viajé, experimenté, me volví a conocer, fui mi más dura crítica y a la vez mi propia mejor amiga y reafirme que soy poderosa, hermosa, versátil y una chica alfa”, escribió la cantante en su cuenta de Instagram para anunciar el álbum.

Puedes escuchar “Chica alfa” en plataformas como Spotify.