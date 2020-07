Definitivamente, Los Yacks están dentro del grupo de bandas que se caracterizan por sus letras explícitamente críticas con las problemáticas de la sociedad. Su propuesta, mayormente irreverente, se combina con un ritmo particular procedente de la experiencia de cada integrante de la agrupación. Es así que ahora lanzan “Me vale madre”, una canción en la que critican el uso excesivo de las redes sociales y la dependencia de muchas personas hacia esta tecnología.

Según indican los integrantes de la banda, la era digital ha abierto muchas posibilidades para los músicos que recién incursionan en la escena loca. Sin embargo, también remarcan con su característico sarcasmo que no todo es positivo. “Es una critica en tono burlón a la gente que prefiere ser una persona diferente en sus redes sociales que lo que es en la vida real, me parece una comedia y me gusta reflejarlo en mis canciones”, afirma Sergio Bringas. Por su parte, Álvaro Fernández señala lo siguiente: “Para Los Yacks es un resurgimiento con aires de renovación”.

La banda lleva más de 10 años presente en la escena musical peruana, un tiempo en el han recorrido casi todo el territorio nacional. Su repertorio incluye temas propios, así como covers de Los Fabulosos Cadillacs, Molotov y Caifanes. Ellos mismos se definen así: “Somos amigos de bandas diferentes que en Los Yacks podemos decir y hacer lo que no podemos en otros lados”.

