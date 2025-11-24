El reconocido director Percy Céspedez y el cantautor peruano Luis Meza unieron talentos para presentar “Gente Corrupta”, un videoclip que mezcla música, cine y reflexión social. La propuesta busca llamar la atención sobre un problema cotidiano y urgente: la corrupción en sus distintas formas.

Céspedez, destacado por su estilo visual de alto impacto, construye una narrativa simbólica y emocional que potencia el contenido de la canción. Cada escena del videoclip está diseñada como un espejo que confronta al espectador con una realidad conocida: la impunidad, el abuso de poder y la indiferencia social que se han normalizado a lo largo del tiempo.

“‘Gente Corrupta’ no señala a nadie en particular; señala una realidad que todos conocemos. Es una invitación a mirarnos y reconocer que el cambio empieza por uno mismo”, explicó Luis Meza durante el estreno, subrayando el enfoque humanista del tema.

Percy Céspedez y Luis Meza apuestan por una nueva colaboración musical.

La propuesta audiovisual añade nuevas capas al mensaje. A través de metáforas visuales, contrastes de luz y secuencias simbólicas, el videoclip representa la tensión entre la ética personal, el miedo y la responsabilidad social. La dirección de arte, el diseño sonoro y una estética cuidada consolidan una producción que dialoga con el cine latinoamericano de denuncia.

Con “Gente Corrupta”, Luis Meza abre una nueva etapa en su carrera musical, reafirmando su compromiso con el contenido social y con una línea creativa que busca generar debate.

El videoclip ya se encuentra disponible en el canal oficial de YouTube de Luis Meza, donde continúa sumando reproducciones y captando la atención de quienes buscan propuestas artísticas con propósito, crítica social y una mirada honesta sobre la realidad.