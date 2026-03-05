Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Dua Lipa, Erreway y Shakira; algunos de los shows nominados a Mejor concierto en los Premios Luces 2026.
Dua Lipa, Erreway y Shakira; algunos de los shows nominados a Mejor concierto en los Premios Luces 2026.
Por Redacción EC

Agotaron entradas en tiempo récord, atrajeron hordas de fans hasta sus hoteles, algunos firmaron autógrafos y se tomaron ‘selfies’, y llenaron estadios para poner a sus seguidores a cantar y bailar. Así fueron los mejores conciertos del 2025, en una escena que no se detiene ni deja de crecer. En esa línea, los Premios Luces convocan al público a que vote por su favorito entre 10 nominados.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo: