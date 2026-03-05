Agotaron entradas en tiempo récord, atrajeron hordas de fans hasta sus hoteles, algunos firmaron autógrafos y se tomaron ‘selfies’, y llenaron estadios para poner a sus seguidores a cantar y bailar. Así fueron los mejores conciertos del 2025, en una escena que no se detiene ni deja de crecer. En esa línea, los Premios Luces convocan al público a que vote por su favorito entre 10 nominados.

Selección diversa

Compiten en esta edición el concierto de CA7RIEL & Paco Amoroso, en Costa 21; el de Dua Lipa en el estadio de San Marcos; los shows de Erreway en Costa 21; el de Guns N’ Roses en el Estadio Nacional; los Hermanos Yaipén celebrando 25 años en la explanada de Plaza Norte; los Imagine Dragons en San Marcos; Linkin Park también en San Marcos; y la colombiana Shakira, los coreanos Super Junior, y los armenio-estadounidenses System of a Down, cada cual a su turno haciendo remecer el Nacional.

Mayor diversidad, imposible. Le toca al público premiar al mejor. La elección está en sus manos.