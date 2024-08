La popular banda argentina The Mode, que rinde tributo al éxito de los británicos Depeche Mode, confirmó su llegada a Lima como parte de una breve gira en el país, donde ofrecerán dos conciertos en Lima y uno en Huancayo.

En esta visita, The Mode ofrecerá tres presentaciones los días 19, 20 y 21 de septiembre en el CC Bianca de Barranco, CC Festiva y en la Caleza Real en Huancayo respectivamente.

‘The Mode’ presenta en esta oportunidad a sus nuevos integrantes Martin (voz) Mike (batería) Mr. Gore (coros, voz y guitarra) y JavMode (coros, sintetizadores) La banda conformada desde el año 2013, hasta la fecha han recorrido casi todo Latinoamérica y muchos países de Europa.

Como bandas invitadas se contará con la presencia de Leo Push, tributo a The Cure, Koki Flores, quien interpretará los temas de la recordada agrupación Indochina, los chicos de Zoom y Ruido 87 con lo mejor del New Wave; el after party estará a cargo de DJ Galax Trax y DJ Sosa.

Las entradas ya se encuentran a la venta a través de Teleticket. The Mode buscará repetir el éxito de Depeche Mode en sus presentaciones: el 19 de septiembre en el CC Bianca de Barranco, el 20 en el CC Festiva del Centro de Lima y el 21 en la Caleza Real en Huancayo.