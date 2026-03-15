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La alfombra roja de los Premios Óscar reúne cada año a estrellas, directores y productores antes de la ceremonia. (Foto: Agencias)
La alfombra roja de los Premios Óscar reúne cada año a estrellas, directores y productores antes de la ceremonia. (Foto: Agencias)
Por Ángel Navarro Quevedo

Hollywood vuelve a detenerse frente a una misma pregunta: quién se llevará la estatuilla dorada. La edición número 98 de los Premios Óscar se celebrará hoy en el Dolby Theatre de Los Ángeles, en una ceremonia que promete mantener la incertidumbre hasta el final. Tras meses de festivales, premios de la crítica y galas de la industria, la temporada llega a su punto decisivo con varias categorías abiertas y una pugna clara entre dos películas que dominaron el calendario: “Pecadores” (“Sinners”) y “Una batalla tras otra” (“One Battle After Another”).

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"Guasón" o "Joker" lideró con 11 las nominaciones al Oscar 2020 anunciadas el lunes en Los Ángeles. Las candidaturas encendieron de nuevo la polémica.

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