No importa la cuarentena por el coronavirus. La comunidad católica tiene muchas opciones para vivir estos días de recogimiento frente al televisor o desde Internet. Acá algunas ideas.

Andrea Bocelli desde la catedral de Milán

El cantante Andrea Bocelli ofrecerá un recital este domingo 12, a las 12 m. (hora peruana), desde la catedral de Milán. En medio de estrictas medidas de seguridad, el artista dará “Music for Hope”, donde solo estará acompañado por el organista del templo Emanuele Carlo Vianelli, quien tocará uno de los órganos más grandes e imponentes del mundo. Así, juntos, ofrecerán temas como “Ave María de Bach” y “Gounod” o el “Sancta María” de Pietro Mascagni.

“Gracias a la música, transmitida en vivo, y reuniendo a millones de manos juntas en todo el mundo, abrazaremos el corazón palpitante de esta tierra herida, una maravillosa unión internacional que es un motivo de orgullo para el pueblo italiano”, ha dicho Bocelli, quien inició una campaña para recaudar dinero que sirva para la compra de instrumentos médicos y equipos de seguridad para los hospitales italianos.

Misas del papa Francisco online

Esta es una Semana Santa atípica para los fieles y para el líder de la Iglesia Católica. No obstante, el papa Francisco buscará mantener su agenda, aunque sin trasladarse a la prisión para el lavatorio de pies del Jueves Santo ni al coliseo para el Vía Crucis del Viernes Santo, como es tradición. A causa de la pandemia del coronavirus, todas las actividades del pontífice se llevarán a cabo desde la basílica de San Pedro. Hoy jueves, desde las 11 a.m. (hora peruana), se le podrá ver celebrando la santa misa de la cena del Señor. Mañana, Viernes Santo, a la misma hora presidirá la celebración de la Pasión del Señor, y a las 2 p.m. iniciará el Vía Crucis en el cementerio de la basílica de San Pedro. Este año, el Papa cedió la preparación de los textos para este acto en manos de los reclusos de la cárcel de Padua. La bendición del fuego será en el atrio de la basílica de San Pedro, al mediodía del Sábado de Gloria. Finalmente, el Domingo de Resurrección, a las 5 a.m., Francisco impartirá la bendición ‘urbi et orbi’.

Desde hoy jueves en este link: https://bit.ly/2JOhjBt

Las meditaciones del Vía Crucis gratis

“Cuando, encerrado en mi celda, releí las páginas de la Pasión de Cristo, me puse a llorar”, esas serán las primeras palabras del papa Francisco durante la primera estación del Vía Crucis del Viernes Santo. Las reflexiones que leerá el Sumo Pontífice han sido escritas por presos de la penitenciaría de Padua y editadas por el capellán don Marco Pozza. Estas mismas reflexiones las podrá leer en un libro digital (gratis y en español) para acompañar con esa lectura a Francisco en este día.

Más sobre las tribulaciones aquí: https://bit.ly/2JQU1Lm

Para ver en casa

“Jesús” o también llamada “La vida pública de Jesús” es una de esas cintas clásicas que antes debíamos buscar en la televisión de señal abierta y que hoy ha sido reemplazada por producciones más modernas. No obstante, los nostálgicos pueden ver en el link que les compartimos la película de 1979 en HD, español latino y gratis a través de You Tube. La imagen es bastante buena y el sonido ha sido preservado a pesar del paso del tiempo.

Actividades de Semana Santa para los niños

Desde un cuento de Semana Santa en video o podcast hasta un diccionario español-inglés con palabras del mundo católico. En el link que le ofrecemos podrá encontrar una gran variedad de alternativas para que los más pequeños vivan también este período de reflexión y recogimiento. Algunas de las opciones son películas que podrá encontrar en You Tube de forma gratuita, cuentos animados, historias para descargar libremente, páginas para colorear con imágenes referenciales a la Semana Santa, juegos en línea con temática religiosa, entre otras.

Más actividades para niños en Semana Santa: https://bit.ly/2JMJPDy

¿Cuánto tiempo sobrevive el coronavirus en una superficie?

Aún no se sabe con exactitud cuánto tiempo sobrevive este nuevo virus en una superficie, pero parece comportarse como otros coronavirus.

Estudios indican que pueden subsistir desde unas pocas horas hasta varios días. El tiempo puede variar en función de las condiciones (tipo de superficie, la temperatura o la humedad del ambiente).

¿Cómo saber si recibiré el bono de S/ 380 en el Perú?

El Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social aprobó el padrón de los hogares en condición de pobreza o pobreza extrema que recibirán el subsidio ordenado por el Gobierno para disminuir la afectación económica por efecto del coronavirus. A los beneficiados se les otorgará S/ 380.

La titular del Midis, Ariela Luna, explicó que queda pendiente que el Gobierno informe quiénes acceden al subsidio y dónde lo cobrarán. “A partir de sábado o domingo se tendrá disponible una plataforma para ubicar esos datos, con solo poner su número de DNI tendrán acceso a esos datos”.

Coronavirus: Arzobispo panameño da ofrenda de ramos desde helicóptero

Coronavirus: Arzobispo panameño da ofrenda de ramos desde helicóptero 06/04/2020

TE PUEDE INTERESAR