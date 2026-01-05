El Británico tiene varios talleres que giran en torno a las artes escénicas. Para los más chicos, niños de 6 a 8 años, hay un curso que promete reforzar el aprendizaje del idioma inglés mientras se crea una obra de teatro inspirada en los personajes favoritos de los alumnos. También está el taller de actuación para chicos de 13 a 17 años, dictado por los actores Macla Yamada y Fernando Niño que se enfoca en la improvisación, así como un taller para adultos desde 18 años dictado por Fiorella Pennano, de la película “Rosa Mística” y la telenovela “Eres mi bien”.

De igual manera, para adultos la institución tiene cursos de dirección de arte en artes escénicas, dictado por la especialista Dania Granda; dramaturgia con herramientas de inteligencia artificial, a cargo de César de María; y un taller sobre análisis de comedias teatrales británicas, a cargo del director y actor Alberto Isola. Clases en los auditorios de San Borja, Miraflores y por Zoom.

Por su parte el Centro Cultural de la Católica (CCPUCP) ofrece más de 45 cursos presenciales para todas las edades. Enfocado en música para niños y adolescentes está el curso de mi primera guitarra, a cargo de Jorge ‘Awelo’ Miranda; ritmo y percusión con Pudy Ballumbrosio; en artes escénicas está el curso imagina y actúa, por el actor Gonzalo Talavera; en artes plásticas está el curso de dibujo y pintura dictado por Ana María Gordillo; diseño de modas para niñas y niños, a cargo de la docente Brisela Condori, etc.

Ya para mayores de edad, el CCPUCP ofrece el taller de salsa, dictado por Oreykel Hidalgo. También de 18 años en adelante está el taller de escritura creativa, por el periodista y escritor Enrique Planas; distribución y márketing cinematográfico, por el cineasta Alberto Castro; teatro para jóvenes y adultos, por Lisette Gutiérrez, producción de espectáculos enfocado en rentabilidad y sostenibilidad, por Marina Charún; entre otros cursos. Clases en Av. Camino Real Cuadra 1075, San Isidro.

El Instituto Toulouse Lautrec anuncia su ciclo de talleres en sus sedes de Lima y Arequipa. Para niños hay ilustración con acuarelas, diseño de trajes en miniatura, dibujo en estilo manga, teatro; para adolescentes hay un curso de cine, podcast y storytelling, escultura, inteligencia artificial, arquitectura, robótica, producción musical, decoración, doblaje de voz, etc.

Asimismo la universidad Cayetano Heredia lanzó su programa “Diviértete y aprende”, enfocado en proyectos STEAM, siglas en inglés de actividade interdisciplinarias que combinan ciencia, tecnología, ingeniería, artes y matemática para resolver problemas del mundo real. Hay dos versiones del curso, para niños de 6 a 10 años y de 11 a 16. En la sección de robótica los alumnos trabajarán con la plataforma Arduino, que permite desarrollar proyectos electrónicos. Hay cursos en las sedes de San Martín de Porras y La Molina.

Finalmente, SERPAR abrió sus talleres en los 11 clubes metropolitanos ubicados en toda Lima, para niños y adolescentes de 5 a 17 años. Hay cursos de fútbol, vóley, básquet, ajedrez, taekwondo, baile moderno, danzas del Perú, teatro, clown, natación, dibujo y pintura, oratoria, boxeo y tiro con arco.