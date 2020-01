Hace algunos años, hablar de teoría cuántica era un tema que manejaban solo profesionales y estudiantes de física, además de unos cuantos expertos de la divulgación científica. Sin embargo, la cultura popular, la ciencia ficción, las películas de Marvel, y especialmente el superhéroe Ant-Man han hecho de un tema complejo parte de una retórica que hasta los más pequeños dominan. Hablamos del mundo de lo pequeño, de lo insignificante, paralelo a nuestro mundo cotidiano y cuyas repercusiones alteran ambos universos paralelos. Un paso más en el acercamiento entre ciencia y entretenimiento masivo lo propone el espectáculo “Perceptions” que trae a Lima la compañía francesa de Circo Contemporáneo Bivouac. Sus funciones, a realizarse el 4 y 5 de febrero en el Gran Teatro Nacional, inauguran la quinta edición del Festival Temporada Alta, además de celebrar los 130 años de presencia de la Alianza Francesa en el Perú.

"Perceptions" invita al público a soñar con nuevas dimensiones y descubrir realidades inciertas y cambiantes.

Para esta entrevista con El Comercio, reunimos a Maureen Brown, Benjamin Lissardy y Maryka Hassi, directores de esta compañía reconocida en Europa por reinventar el lenguaje circense. Para Brown, si bien las películas y los súper héroes de Marvel son ficción, bajo el disfraz del entretenimiento estos cómics nos hablan del hombre y su posible mutación con la tecnología. Resultan así cuestionamientos sobre la ética y la ciencia en un contexto global. “En el mundo de lo infinitamente pequeño, las investigaciones en física cuántica evidencian el comportamiento imprevisible y desordenado de la materia. Qué mejor para una ficción que entregar un panorama hacia las leyes que desafían el sentido común, pues esto es propicio para un guion, para lo estético y para los cuestionamientos sobre aquello que somos o el mundo que nos rodea; todo como un eco de nuestro deseo más profundo de sobrepasar los límites, al mostrar héroes con súper poderes”, dice.

Al igual que el cine, el circo contemporáneo también puede ser un medio maravilloso para la divulgación científica, afirman los responsables de la compañía. “Perceptions” combina danza aérea, palos chinos, acrobacias y música en vivo, para imaginar este mundo cuántico, universo propicio para el vuelo de la imaginación. Por cierto, si bien Benjamin Lissardy no tiene nada en contra de las películas de súper héroes, prefiere otra referencia cinematográfica para hablar de este espectáculo al público: la del filme “Interstellar” de Christopher Nolan.

Para el espectáculo, la compañía francesa se apoya en la danza, la acrobacia y la música en vivo.





¿Cómo nació en ustedes la curiosidad por explorar el mundo cuántico?

Maureen Brown: Esta curiosidad vino con un primer deseo: cuestionarnos qué es la memoria como definición de “lo que existe”. Quien dice “memoria”, dice imágenes mentales, saltos en el tiempo, imprecisión, información sujeta a interpretaciones. La memoria es una construcción mental individual o colectiva, selectiva, un instrumento. ¿Cómo podemos entonces estar seguros de quiénes somos y de los consensos variables que definen la realidad?

El espectáculo usa una impresionante estructura que supera los 8 metros de alto por nueve de ancho de la que los artistas se suspenden en el aire.

La memoria está ligada al tiempo. Interesarse por el tiempo significa cuestionarse sobre su aspecto relativo. Y luego de cuestionarnos sobre la relatividad, son los trabajos de grandes teóricos de la física moderna los que se imponen a nosotros, con todos los cuestionamientos filosóficos que se desprenden. Qué es más inquietante que darse cuenta de que el tiempo no avanza de la misma manera en cada parte del espacio... Interesarse por la física cuántica es colocar al hombre en un mundo, o incluso en mundos, camino a su propia evolución con el fin de comprender mejor los grandes desafíos de mañana: el descubrimiento de otras físicas, de otros aspectos de la realidad que permanecen desconocidos, la conquista espacial, el hombre aumentado, el ascenso de los robots y de la inteligencia artificial...

Benjamin Lissardy: Las teorías cuánticas son totalmente propicias para lo imaginario porque nada es fijo del todo. Es una especie de infinito en el que todo lo que percibimos en nuestro mundo como real o normal se transforma y se anulan por completo los conocimientos más fundamentales. Finalmente, la curiosidad de explorar los mundos cuánticos fue casi natural para mí porque, a su manera, el arte no ha dejado de intentar alterar las visiones a través de la emoción. Al final, el artista nunca está muy lejos del científico loco, ambos son una especie de aventureros soñadores testigos de los misterios del mundo.

Bailarines y acróbatas se convierten en juguetes del espacio, experimentando con diferentes máquinas.

Maryka Hassi: Lo que me parece extraordinario del universo cuántico es que todas las investigaciones se basan en teorías y que por ello nada es realmente cierto. A pesar de las teorías serias y de las ecuaciones de respaldo, nada está totalmente aprobado. Todo es cuestionable; el debate nunca para. ¡Es muy dinámico! Muy lejos de la ciencia que me enseñaron en la escuela. Fue por lo tanto una oportunidad para mí de redescubrir un universo así de alejado del mío, siendo de una cultura más bien literaria. Como artista, esta visión cuántica que pone nuestras percepciones más profundas en duda, representa para mí una ventana filosófica con total libertad y así poder dar rienda suelta a mi imaginación y a mi mundo onírico.





Sin duda, uno de los atractivos de la compañía, además del talento humano, es su interés en la maquinaria teatral. ¿Cómo fue el proceso para imaginar el diseño de la estructura que caracteriza “Perceptions”?

Maureen Brown: La primera etapa de la concepción consiste en integrar nociones de física clásica y cuántica: documentarse, mostrar curiosidad, apasionarse. La segunda etapa trata de sintetizar los conocimientos y decidir por dónde se abordará el tema. Busqué una combinación de formas alusivas donde se concentren los personajes. Tendrían los medios para actuar, pero estarían sujetos a fuerzas, eventos sorprendentes y harían descubrimientos. Su recorrido por la conciencia les permitiría cruzar físicamente diferentes aspectos y paisajes relacionados con la física cuántica.

El espectáculo usa una impresionante estructura que supera los 8 metros de alto por nueve de ancho de la que los artistas se suspenden en el aire.

Podemos encontrar guiños a universos cinematográficos: los escenarios inclinados en “Inception”, el monolito negro de Stanley Kubrick, que anuncia una mutación de la conciencia humana, la puerta de las estrellas de “Star Gate”. Las formas y los colores de la estructura sugieren a la vez la exploración espacial con las máquinas de entrenamiento, los transbordadores de tono plateado, los pizarrones negros de los teóricos o una esfera armilar, sin representarlos completamente.

Más allá de simple escenografía, el diseño de la máquina está pensado en relación con su propio despliegue en el tiempo siguiendo la lógica del proceso de descubrimiento científico, desde el teórico hasta el experimental. Las transformaciones de la máquina se realizan de acuerdo con movimientos complejos generados por los motores o por el accionamiento manual. Así nos encontramos con la relación entre el hombre y la máquina; el hombre que encuentra en la máquina un aliado para superar sus capacidades mentales y físicas, como en las novelas de Asimov; incluso si no habla, transporta a los hombres y les permite evolucionar.

También hay una opción real de jugar con las nociones físicas de peso y gravedad utilizando las características del acero, especialmente su masa y dimensiones. Suspendido y en movimiento aleatorio, el aro proyecta un sentimiento de superación en el espectador que, frente a las fuerzas que le son ajenas, puede experimentar tensión, que una vez superada, se transforma en contemplación. Otorgar vida propia a una máquina al liberarla de los motores representa una expresión poderosa, autónoma y poética, poniendo en escena la fuerza física como tal, evocando la inmensidad y el poder de las fuerzas cósmicas.

La ergonomía general de la estructura debe permitir el desplazamiento a los artistas que generan un cierto tipo de movimiento.

La evolución de la máquina está impulsada por los propios movimientos de los personajes, que deben ser anticipados al diseñar la estructura, imaginando el trabajo corporal que se puede hacer en ella. Por lo tanto, es un ir y venir cerebral entre la proyección de formas, circulaciones, movimientos y significados. Por lo tanto, propongo un guion que sirve como herramienta y base de trabajo. Describe las diferentes posiciones posibles de la estructura y su uso, y el significado que subyace a cada posición. Cambia a lo largo de los experimentos y el trabajo de puesta en escena hasta que ya no se utiliza y se establece una lógica en el escenario.

Para poder combinar todas estas limitaciones, los bosquejos, los planos, las maquetas y los prototipos ayudan a precisar el proyecto. Evaluar los movimientos de suspensión, de rotación, los diferentes planos sobre el prototipo permite a los artistas proyectar sus futuros desafíos corporales y prepararse para ellos, y me permite validar o no ciertas elecciones formales y técnicas. Estas etapas de creación se llevan a cabo a lo largo de casi dos años y van seguidas de intercambios con los constructores y el ingeniero, que de nuevo dan lugar a preguntas y modificaciones en vista de las posibilidades técnicas.

Durante la creación, es necesario medir la distancia entre los ganchos, anticipar las dificultades, añadir o retirar agarraderas, encontrar el compromiso adecuado entre la pureza de la línea y la practicidad de los aparatos.





Benjamin Lissardy: En cada uno de los espectáculos, las estructuras guardan un vínculo directo con el tema elegido. La estructura se hace eco por completo de la investigación cuántica: la difracción, la teoría de cuerdas, los multiversos...

Maryka Hassi: Yo no inventé el diseño de la estructura; eso es trabajo de la escenografía de la compañía. Yo realicé la puesta en escena. Mi trabajo era hacer una estructura viva y vibrante, ofreciendo a veces un espacio para la exploración cuántica y otras, dándole una forma casi humana. La idea era también poder confundir el hombre y la máquina, jugar con la noción de pérdida de referencias, el desdoblamiento, aparición/desaparición… precisamente para jugar con la percepción. A lo largo de los cuadros, los hombres suspendidos descubren diferentes mundos y deben adaptarse a ellos. Esto genera entre ellos situaciones que se convierten en una especie de eco de la vida real sin dar explicaciones precisas. Me gusta perderme con mis personajes, como si fuera un sueño. Considero que la pérdida de referencias es propicia para la metamorfosis de la mirada a la contemplación.

Entre los aparatos del circo presentes en el espectáculo, destaca un "mástil gravitacional", que permite crear movimientos sin gravedad.

En el espectáculo, la rueda obliga a buscar a los acróbatas a buscar nuevos puntos de estabilidad o acostumbrarse a perder sus claves de referencia. ¿Esta exigencia del espectáculo podríamos traspolarla a nuestra vida cotidiana? ¿Vivimos demasiado confiados en nuestros puntos de vista? ¿Deberíamos aceptar la inestabilidad como una constante en nuestra vida?

Maureen Brown: En efecto, la inestabilidad es una característica de la vida que hay que aprender a controlar. La vida es un movimiento constante y saber recolocarse representa un aprendizaje. Algunas veces este es doloroso, porque hay que hacer un esfuerzo y aceptar los fracasos, pero es necesario para la evolución de una persona o un grupo. El riesgo que corren los acróbatas y su fragilidad frente a esta inmensa máquina en movimiento que puede tanto destruirlos como transportarlos es una invitación a unirse al movimiento como una experiencia de escucha y adaptabilidad. Esto no se improvisa: ¡el camino se prepara y requiere el entrenamiento y la vigilancia en todo momento! No hay que ver al vacío, sino estar en la plenitud del momento, sabiendo anticipar lo que pasará después y teniendo confianza en el camino recorrido...

Benjamin Lissardy: Sí, todos tenemos distintos puntos de vista, depende de cada uno de nosotros tratar de cambiar el ángulo de visión para tener quizás una visión más precisa de las cosas, o digamos, más amplia. Nada puede ser único, preciso o ideal. Todo es inestable, precario y en movimiento; ya abordamos este tema el año pasado con “A corps perdus”. En física cuántica, tan pronto como hay un observador, la situación se distorsiona y transforma, lo que significa que no hay uno sino varios puntos de vista posibles. Para meditar...

Maryka Hassi: La vida es inestable en su esencia, imprevisible, así que, sí, para mí, la inestabilidad forma parte de nosotros. Esta búsqueda de espacio es evidentemente una invitación al público a modificar su mirada y sus relaciones con otros para abrirse a nuevas perspectivas. Detrás de toda forma de caos, existe siempre una forma de resurgimiento.

En el espectáculo, los acróbatas deben anticipar las dificultades, encontrando el balance entre la pureza de la línea y la practicidad de los aparatos.

Es la segunda vez que se presentan en el Perú. Qué recuerdos les trae el país, hubo alguna experiencia especialmente memorable?

Maureen Brown: Los colores, los sabores, la dulzura de las personas, los distintos climas que a veces me quemaban la piel, a veces me llevaban hasta mis límites con la altitud y las fuertes lluvias. Quedé muy marcada por un cuadro en el museo Larco de Lima, que muestra a los distintos emperadores de las dinastías incaicas, además de los retratos de los españoles que los sucedieron. La forma en que se representó la ruptura de la filiación me hizo reflexionar. La composición del cuadro es una sucesión de burbujas que permite enumerar los diferentes reinados al integrar la toma de poder en una continuidad lógica mientras se asume la ruptura. Lo que me llamó la atención es la voluntad de los españoles de representarse a sí mismos como los herederos del pasado inca, lo que muestra una admiración por esta cultura, mientras imponen sus códigos de vestimenta, sus atributos y sus leyes específicas de la cultura. Al mismo tiempo, quieren ser incas sin serlo, o más bien estar en el lugar de los emperadores incas pero a su manera, lo que me parece extraño porque destruye lo que admiran, a menos que lo que admiran sea solo su poder, pero no lo creo. El pintor ha colocado cada representante del poder en el mismo nivel, en una secuencia cronológica, y dejando la última burbuja del cuadro vacía, como si sus contemporáneos pudieran inventar la secuencia. El contenido y la forma me hicieron pensar en el famoso cómic Thorgal, que evoca estos temas de poder y mezcla cultural en « Les peuples du soleil ». Me quedé mucho tiempo frente a esta representación, tratando de imaginar las pasiones políticas de la época, y preguntándome sobre mi propia presencia en el Perú, en medio de todas estas alfarerías que me miraban.

Benjamin Lissardy: El recibimiento caluroso del público, el GTN es un teatro magnífico. La riqueza de la cultura del país, visitar Machu Picchu al amanecer sigue siendo un recuerdo increíble junto con el silencio, la neblina… Una visita casi mística.

Maryka Hassi: Después de haber viajado por el país, mi reencuentro con la altura ha sido particular. Jamás había sentido algo así. Me urgía adaptarme física y biológicamente a esta tierra. La primera noche en Cuzco fue un poco fuera de lo común. La impresión de ser toda pequeña y frágil en una atmósfera desconocida. Después de esta experiencia un tanto de iniciación, quedé maravillada por la inmensidad de los paisajes preservados.

La investigación con las cuerdas les permite a los artistas explorar los aparatos de otra forma, con el reto de darle vida a las cuerdas, que vibran aunque son elementos inertes.

Por último, una pregunta ajena al espectáculo: He leído recientemente que la alcaldía de París decidió no autorizar circos con animales en sus shows, medida que entra en vigencia desde este año. ¿Hablamos, definitivamente, del fin de una época? ¿Los teatreros contemporáneos sienten algo de nostalgia o más bien celebran el cambio?

Maureen Brown: En la historia del circo, hubo épocas de adiestramiento ecuestre con Astley, luego de la exhibición de animales con los grandes circos como el de Sarrasani o el de Barnum, cuyas actividades estaban ligadas al gusto por el exotismo y la exploración de territorios desconocidos... Los circos tradicionales y dinásticos como Pinder, Bouglione o Grüss son los herederos. Aunque el interés del público se dirige hoy en día hacia otras formas de expresión que abordan temas de actualidad, aunque las leyes empujen a los circos tradicionales a cerrar –sino a modificar su actividad, con el riesgo de desnaturalizarla –, el hecho es que el circo suele revisar y modificar los códigos del circo tradicional que son una fuente inagotable de inspiración.

Para reinventarse, el circo contemporáneo puede necesitar separarse de esta herencia y adoptar posicionamientos agresivos hacia el universo y las prácticas de los circos tradicionales, pero pienso que podemos reconocer las riquezas de este pasado que han encantado a generaciones de públicos. Desde luego, hay que considerar que las propuestas se están agotando, y debemos permanecer vigilantes y cuestionadores sobre el abuso de los animales. Si consideramos la situación general de los seres vivos en el mundo, vegetal o animal, estas medidas de prohibición de los animales son simbólicas. El circo tradicional se considera obsoleto, menos rentable... y el carácter violento del cautiverio y la monstruosidad se siente más en un contexto de dificultad económica... Cuando estos circos se volvieron rentables, nadie se ofendió por la violencia animal. Los recursos de suministro de animales eran más simples, porque el “parque zoológico” era más abundante y el tráfico más fácil. En una época de agotamiento de las tierras y del reino animal, estos temas están de moda. Si el fin del circo tradicional parece inevitable a más o menos largo plazo, creo que no se debe juzgar los circos tradicionales con demasiada dureza en su forma de explotar a los animales porque todos han participado en lo que tienen, el público es el primero. Echarles toda la culpa es injusto. Además, cada occidental hoy en día, en su propia escala, y en el mundo capitalista de hoy, puede considerarse a sí mismo como un destructor de la vida, incluso si la violencia no es visible de forma directa. Aunque solo sea tomando un avión o comiendo carne producida en la agricultura intensiva. Hacer preguntas sobre el bienestar animal en los circos o zoológicos, o incluso en las reservas es algo bueno, es un comienzo para limitar el abuso del hombre sobre los animales, pero es tan poco en comparación con una visión de todos los seres vivos que necesitamos tener con urgencia, no estancando, sino organizando la cohabitación o la distribución de las poblaciones en los territorios, y aceptando dejar los espacios salvajes, sin control humano, para que la naturaleza pueda regenerarse y recuperar su soberanía.

Benjamin Lissardy: Pienso que se deberían realizar controles regularmente en los circos que usan animales. Hoy en día, no podemos seguir aceptando ciertas condiciones de vida y explotación que implican el maltrato puro y duro. Pero no debemos olvidar ciertos circos tradicionales y contemporáneos que son amantes de los animales y en los que viven en armonía o incluso en total fusión con los humanos.

Maryka Hassi: En definitiva, hay que revisar las condiciones en las que los animales trabajan y sobre todo en las que viven dentro del circo. Sin embargo, creo que deberíamos reunirnos con los circos caso por caso, con un seguimiento regular de los veterinarios. Algunos circos tradicionales o contemporáneos comparten el escenario con los animales y los respetan y cuidan. Tampoco debemos olvidar esto y convertir algunos casos en generalidades. En cualquier caso, este tema es muy importante. Es bueno que las cosas se muevan, debemos proteger el equilibrio de nuestro planeta, las especies animales son parte de él y lo han sido durante mucho más tiempo que el hombre. En la era digital, algunos circos están reinventando las formas artísticas y ofrecen espectáculos con animales virtuales al público. Esta puede ser también una de las soluciones en el futuro.





Lugar: Gran Teatro Nacional. Av. Javier Prado Este 2225, San Borja.

Cuándo: 4 y 5 de febrero, 8 pm.

Entradas: de 15 a 80 soles. Teleticket y boletería del GTN.