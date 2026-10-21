La organización de The World’s 50 Best Restaurants 2026 presentó la lista de restaurantes ubicados entre los puestos 51 y 100, como parte de las actividades previas a la ceremonia de premiación que se realizará el miércoles 4 de noviembre en el Teatro Municipal de Lima.

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La clasificación ampliada reúne establecimientos de 25 territorios y 36 ciudades de seis continentes. La selección fue elaborada a partir de los votos de más de 1.100 expertos internacionales de la industria gastronómica, entre chefs, periodistas especializados y otros profesionales del sector.

La lista completa, que incluirá los primeros 50 puestos, se anunciará durante la ceremonia en la capital peruana. La transmisión en directo comenzará a las 8 p.m., hora local, a través del canal de YouTube de The 50.

Restaurantes de seis continentes integran la lista ampliada.

Asia y Europa concentran la mayor cantidad de restaurantes

De acuerdo con la lista ampliada, Europa reúne 20 restaurantes, mientras que Asia cuenta con 17. Norteamérica tiene seis establecimientos, Sudamérica suma tres y África y Medio Oriente registran dos cada uno.

Entre las nueve nuevas incorporaciones, procedentes de nueve ciudades diferentes, destaca Ling Long, de Shanghái, China, que ocupa el puesto 53. También ingresaron Seroja, de Singapur (64); Eatanic Garden, de Seúl (72); Baan Tepa, de Bangkok (90); y Lamdre, de Pekín (92).

En Medio Oriente se incorporaron FZN, de Dubái (88), y Khufu’s, de Giza (97). Este último recibió el premio Resy One To Watch Award en la edición 2025 de The World’s 50 Best Restaurants.

Sudamérica cuenta con una nueva incorporación: Nelita, de São Paulo, que debuta en el puesto 54. En esa misma ciudad también figuran Evvai (68), mientras que Mil ocupa el puesto 95.

Restaurantes destacados de Europa y América

Entre los establecimientos europeos aparecen The Jane, de Amberes (63); Eliane, de Bruselas (86); y The Ledbury, de Londres (83), que regresa a la lista por primera vez desde 2019.

España cuenta con Cocina Hermanos Torres, de Barcelona (69); Txispa, de Atxondo (80); y Aponiente, de El Puerto de Santa María (100). Francia está representada por Arpège (67) y Septime (81), ambos de París, además de Le Doyenné, de Saint-Vrain (84).

En Norteamérica, México reúne cuatro restaurantes en la lista ampliada, además de Fauna, que vuelve a ingresar en el puesto 99. También aparecen Alcalde, de Guadalajara (55); Huniik, de Mérida (79); Arca, de Tulum (87); y Rosetta, de Ciudad de México (96). Estados Unidos está representado por SingleThread, de Healdsburg (93).

Por su parte, los restaurantes sudafricanos Fyn (65) y Salsify at the Roundhouse (71), ambos de Ciudad del Cabo, escalaron 17 posiciones.

¿Cómo se elaboró la lista?

La clasificación fue elaborada por The 50 Best Restaurants Academy, integrada por más de 1.100 expertos internacionales. La organización señala que el grupo mantiene un equilibrio de género del 50/50 y renueva al menos el 25% de sus integrantes cada año.

La Academia está dividida en 28 regiones del mundo, cuyas delimitaciones se revisan anualmente para representar las distintas escenas gastronómicas. Además, The 50 Group trabaja con Deloitte como socio independiente de adjudicación para proteger la integridad del proceso de votación.

Rikki Tidball, directora general de eventos de The 50, señaló que la lista reúne restaurantes de seis continentes y permite reconocer la diversidad de la gastronomía mundial, así como la participación de nuevos establecimientos.

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Lima recibirá la ceremonia el 4 de noviembre

La entrega de premios de The World’s 50 Best Restaurants 2026 se realizará la noche del miércoles 4 de noviembre en el Teatro Municipal de Lima. Durante el evento se anunciará la clasificación completa y se entregarán los reconocimientos individuales.

La ceremonia también se transmitirá en directo por el canal de YouTube de The 50 y podrá seguirse mediante las redes sociales de la organización.