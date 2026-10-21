The 50 Best Restaurants 2026: nueve restaurantes ingresan a la lista del puesto 51 al 100. (Foto: The 50 Best Restaurants 2026)
The 50 Best Restaurants 2026: nueve restaurantes ingresan a la lista del puesto 51 al 100. (Foto: The 50 Best Restaurants 2026)
Por Redacción EC

La organización de The World’s 50 Best Restaurants 2026 presentó la lista de restaurantes ubicados entre los puestos 51 y 100, como parte de las actividades previas a la ceremonia de premiación que se realizará el miércoles 4 de noviembre en el Teatro Municipal de Lima.

Conforme a los criterios de

El Proyecto Confianza
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.