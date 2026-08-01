Horóscopo de HOY, sábado 1 de agosto del 2026. Conoce lo que te deparan las estrellas en el amor, dinero y el trabajo, según los signos del zodiaco. Como ya es habitual, compartimos a continuación el horóscopo de hoy para cada signo zodiacal: ARIES, TAURO, GÉMINIS, CÁNCER, LEO, VIRGO, LIBRA, ESCORPIO, SAGITARIO, CAPRICORNIO, ACUARIO, PISCIS.

ARIES (marzo 21-abril 20)

Trabajo y negocios: no pasará por alto un asunto que se volverá urgente, pondrá orden y resolverá Amor: su capacidad para mostrar empatía renovará su encanto y creará gran calidez.

TAURO (abril 21-mayo 20)

Trabajo y negocios: con iniciativa, provocará los cambios necesarios desde hace tiempo. Amor: le sorprenderán con un agasajo y los momentos románticos no se harán esperar.

GEMINIS (mayo 21-junio 21)

Trabajo y negocios: las opiniones de los demás le dará igual, será buena idea apurar el avance. Amor: la vida de relación podría sufrir un vuelco, pero manejará bien un trance.

CANCER (junio 22-julio 22)

Trabajo y negocios: los ingresos parecen no crecer pero surgirán cambios que le beneficiarán. Amor: prestará demasiada atención a lo que dicen otros y se pierde de conocer a alguien.

LEO (julio 23-agosto 22)

Trabajo y negocios: su capacidad para la persuasión será crucial para lograr lo que otros no pueden. Amor: ciertas dudas y titubeos alterarán la armonía de la pareja y no lo aceptará.

VIRGO (agosto 23-septiembre 22)

Trabajo y negocios: el entorno exige y critica pero no le dará tiempo y tomará decisiones. Amor: un sentimiento no se expresará y mantendrá la relación en vilo. Mejor dialogar.

LIBRA (septiembre 23-octubre 22)

Trabajo y negocios: colegas idóneos le apoyarán para el lucimiento de un proyecto. Amor: la comunicación mejorará y fortalecerá la atracción mutua y los nuevos planes.

ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)

Trabajo y negocios: el entorno laboral mejorará y aceptará desafíos ambiciosos. Amor: la calidez en la relación aumentará las dulces vivencias en los encuentros.

SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)

Trabajo y negocios: hará bien en alejar a la gente poco confiable o habrá errores. Amor: parecerá que sus sentimientos caen en saco roto pero verá que es una confusión.

CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)

Trabajo y negocios: alguien querrá apropiarse de su proyecto mejor trabajado. Amor: hallará el momento y lugar ideal para compartir su deseo y el romance surgirá.

ACUARIO (enero 21-febrero 19)

Trabajo y negocios: el entorno le destacará por su capacidad para crear negocios o proyectos. Amor: estará en un encuentro en el que la seducción circula intensamente y se enamora.

PISCIS (febrero 20-marzo 20)

Trabajo y negocios: no tolerará gastos superfluos ni derroches y el trabajo se terminará a tiempo. Amor: desactivará el sentimiento de desconfianza y la pareja disfrutará de intensa calidez.

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SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: FRÁGIL DE APARENCIA PERO CAPAZ DE EMBESTIR CONTRA LOS OBSTÁCULOS.