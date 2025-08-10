Horóscopo de HOY, domingo 10 de agosto del 2025. Conoce lo que te deparan las estrellas en el amor, dinero y el trabajo, según los signos del zodiaco. Como ya es habitual, compartimos a continuación el horóscopo de hoy para cada signo zodiacal: ARIES, TAURO, GÉMINIS, CÁNCER, LEO, VIRGO, LIBRA, ESCORPIO, SAGITARIO, CAPRICORNIO, ACUARIO, PISCIS.

ARIES (marzo 21-abril 20)

Amor: un tema de la pareja se resolverá pero no como lo hubiera deseado; la paciencia será la clave. Salud: momento de vigilar el peso. Sorpresa: alguien se enojará.

TAURO (abril 21-mayo 20)

Amor: surgirán disgustos por la intromisión de familiares, pero lo manejará con delicadeza. Salud: tensión muscular se disipará. Sorpresa: propuesta que entusiasma.

GEMINIS (mayo 21-junio 21)

Amor: se mostrará amable y ofrecerá pequeñas atenciones, pero lo decisivo será su encanto. Salud: agregará más verdura y fruta. Sorpresa: ayuda de gente idónea.

CANCER (junio 22-julio 22)

Amor: mostrará su carácter para defender a su pareja en discusión familiar y logrará la paz. Salud: iniciará rutinas de gimnasia. Sorpresa: cambio de rumbo inesperado.

LEO (julio 23-agosto 22)

Amor: quejas y reproches generarán discusiones en la relación; lo resolverá si dialoga con sabiduría. Salud: dejará un hábito nocivo. Sorpresa: problema por una indiscreción.

VIRGO (agosto 23-septiembre 22)

Amor: momento propicio para iniciativas divertidas y decisiones oportunas para recrear la pareja. Salud: una consulta será positiva. Sorpresa: gente escandalosa.

LIBRA (setiembre 23-octubre 22)

Amor: cálida reconciliación o enamoramiento en la primera cita. Las nuevas relaciones surgirán. Salud: alivio por un medicamento. Sorpresa: alguien será impuntual.

ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)

Amor: aunque no sea consciente, su fuerte encanto será percibido por el entorno cercano. Salud: disfrutará de gran vigor. Sorpresa: una valla será derribada.

SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)

Amor: dejará atrás las discusiones y tomará la decisión correcta. La relación se verá mejor. Salud: una dolencia se aliviará. Sorpresa: situación confusa.

CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)

Amor: la pareja se arriesga en un ambiente de desengaño o traición pero la relación crecerá. Salud: comenzará una dieta sana. Sorpresa: encuentro con buen humor.

ACUARIO (enero 21-febrero 19)

Amor: los gestos amorosos podrían quedar opacados si se insiste con el tema compromiso. Salud: control anual sin problemas. Sorpresa: misterio resuelto.

PISCIS (febrero 20-marzo 20)

Amor: la sinceridad no debiera iniciar discusiones en la pareja, sí considerar lo que se critica. Salud: la elongación le hará bien. Sorpresa: cita accidentada.

SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: INFATIGABLE Y DE GRAN INGENIO PERO OCULTA CIERTOS RASGOS EXTRAVAGANTES.