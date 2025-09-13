Horóscopo de HOY, sábado 13 de septiembre del 2025. Conoce lo que te deparan las estrellas en el amor, dinero y el trabajo, según los signos del zodiaco. Como ya es habitual, compartimos a continuación el horóscopo de hoy para cada signo zodiacal: ARIES, TAURO, GÉMINIS, CÁNCER, LEO, VIRGO, LIBRA, ESCORPIO, SAGITARIO, CAPRICORNIO, ACUARIO, PISCIS.

ARIES (marzo 21-abril 20)

Trabajo y negocios: percibirá que alguien no es lo idóneo que dice ser, pero lo hará funcionar. Amor: un altibajo emocional no facilitará las cosas para conocer a alguien nuevo.

TAURO (abril 21-mayo 20)

Trabajo y negocios: momento para dejar de lado las actitudes obstinadas y generar los cambios. Amor: comenzará un estado de apego en la pareja y querrá poner límites con gran afecto.

GEMINIS (mayo 21-junio 21)

Trabajo y negocios: una decisión errónea podría afectar un proyecto pero será un aprendizaje. Amor: surgirán reproches en la pareja porque alguien se mete en lo que no le importa.

CANCER (junio 22-julio 22)

Trabajo y negocios: momento para escuchar nuevas propuestas que generen proyectos audaces. Amor: necesitará el consejo de alguien con sabiduría para destrabar una situación difícil.

LEO (julio 23-agosto 22)

Trabajo y negocios: descubrirá que puede tomar el puesto de otro y hacerlo de manera excelente. Amor: una ex pareja insistirá con reflotar la relación, pero verá que no es buena idea.

VIRGO (agosto 23-septiembre 22)

Trabajo y negocios: discutirá con colegas y los proyectos se demorarán. Mejor negociar. Amor: nada ni nadie interrumpirá su deseo de obtener la cita de su vida; posible romance.

LIBRA (septiembre 23-octubre 22)

Trabajo y negocios: las tareas aumentarán pero hallará el modo inteligente de resolver. Amor: le dirán que vive pendiente de su teléfono y no presta atención, pero se concentrará.

ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)

Trabajo y negocios: momento para destacarse y cambiar de dirección con éxito. Amor: la expresión de sentimientos sanará viejas heridas y facilitará la unión de la pareja.

SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)

Trabajo y negocios: retomará un proyecto que posee interesante potencial. Amor: una actitud exigente pondrá en riesgo la armonía de la pareja; con madurez la evitará.

CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)

Trabajo y negocios: dejará de lado los atajos para alcanzar sus metas y se esforzará. Amor: estará vulnerable y querrá pasar momentos gratos en la pareja. Todo saldrá bien.

ACUARIO (enero 21-feb.19)

Trabajo y negocios: algunos obstáculos le tomarán por sorpresa pero será sencillo superarlos. Amor: las cosas parecen no prosperar, pero será porque no alcanza a ver las señales positivas.

PISCIS (febrero 20-marzo 20)

Trabajo y negocios: cumplirá con las metas antes de lo planeado. Lo valorarán y llega beneficio. Amor: los sentimientos que se expresen fortalecerán una mutua y cálida intimidad.

SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: MUY OPTIMISTA. CREE QUE SU MISIÓN EN LA VIDA ES LLEVAR ALEGRÍA A LOS DEMÁS.