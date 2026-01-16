Horóscopo de hoy, 16 de enero: estas son las predicciones más precisas para tu signo

Horóscopo de HOY, viernes 16 de enero del 2026. Conoce lo que te deparan las estrellas en el amor, dinero y el trabajo, según los signos del zodiaco. Como ya es habitual, compartimos a continuación el horóscopo de hoy para cada signo zodiacal: ARIES, TAURO, GÉMINIS, CÁNCER, LEO, VIRGO, LIBRA, ESCORPIO, SAGITARIO, CAPRICORNIO, ACUARIO, PISCIS.

ARIES (marzo 21-abril 20)

Trabajo y negocios: las exigencias crecen pero habrá momentos gratos porque su tenacidad será premiada. Amor: compartirá dulces vivencias en pareja y eso facilitará un plan futuro.

TAURO (abril 21-mayo 20)

Trabajo y negocios: el entorno necesitará de su experimentada trayectoria en un asunto complicado. Amor: aunque crea que su pareja invade espacios personales, no discutirá.

GEMINIS (mayo 21-junio 21)

Trabajo y negocios: un proyecto que cree estancado arrojará beneficios y despertará elogios de todos. Amor: su encanto se verá irresistible y quien menos imagina quedará atraído.

CANCER (junio 22-julio 22)

Trabajo y negocios: desafiará al entorno con medidas audaces pero nada quedará librado al azar. Amor: si opone límites a los entrometidos de siempre, la pareja podrá dialogar.

LEO (julio 23-agosto 22)

Trabajo y negocios: se avecina una evaluación incómoda acerca de un proyecto pero verá algo positivo. Amor: surgirán roces inesperados en la pareja pero al dialogar hallará un acuerdo.

VIRGO (agosto 23-septiembre 22)

Trabajo y negocios: vendrá alguien con pedidos de dinero para una inversión audaz; cuidado. Amor: al momento de abrir su corazón, verá señales de la persona más inesperada.

LIBRA (septiembre 23-octubre 22)

Trabajo y negocios: parecerá que su negocio no crece como espera pero lo mejor está por venir. Amor: su pareja le apoyará en una situación difícil y eso aumentará su amor por ella.

ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)

Trabajo y negocios: surgirán trabas que retrasarán las metas pero hallará un atajo. Amor: iniciará una relación que trascenderá al amor físico y será un antes y un después.

SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)

Trabajo y negocios: su intuición le indicará si un negocio nuevo tendrá beneficios. Amor: hará bien en no forzar un encuentro, sino permitir que todo fluya naturalmente.

CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)

Trabajo y negocios: tendrá optimismo para cumplir trámites y tareas pendientes. Amor: se animará a superar la timidez para acercarse a esa persona que parece distante.

ACUARIO (enero 21-febrero 19)

Trabajo y negocios: momento favorable para superar desafíos y recibir cierto beneficio. Amor: al expresar su carácter, sorprenderá a su pareja y habrá gratos encuentros.

PISCIS (febrero 20-marzo 20)

Trabajo y negocios: su alma sensible le permitirá ver cosas que otros pasan por alto. Todo mejora. Amor: el poder de seducción le animará y estará listo para concretar nueva relación.

__________________________________________________________________

SI CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: HONESTA PERO RÍGIDA. TIENDE A IRRITARSE CUANDO ALGO CONTRADICE SUS PLANES.