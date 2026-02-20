Horóscopo de hoy, 20 de febrero: Estas son las predicciones más exactas para tu signo

Horóscopo de HOY, viernes 20 de febrero del 2026. Conoce lo que te deparan las estrellas en el amor, dinero y el trabajo, según los signos del zodiaco. Como ya es habitual, compartimos a continuación el horóscopo de hoy para cada signo zodiacal: ARIES, TAURO, GÉMINIS, CÁNCER, LEO, VIRGO, LIBRA, ESCORPIO, SAGITARIO, CAPRICORNIO, ACUARIO, PISCIS.

ARIES (marzo 21-abril 20)

Trabajo y negocios: un nuevo colega resolverá un asunto que le tiene a maltraer. Buen resultado. Amor: un encuentro disolverá la distancia en la pareja y verá que escuchar hace bien.

TAURO (abril 21-mayo 20)

Trabajo y negocios: una relación bien elaborada con gente influyente ayudará a mejorar proyectos. Amor: al evitar discusiones en la pareja, se disipará el riesgo de generar una crisis.

GEMINIS (mayo 21-junio 21)

Trabajo y negocios: cierta actitud retrasará el surgimiento de un emprendimiento o proyecto. Amor: los rasgos positivos afloran y consolidan la relación; todo comenzará a mejorar.

CANCER (junio 22-julio 22)

Trabajo y negocios: su proyecto crecerá con nuevos y audaces cambios. El negocio será exitoso. Amor: momento apropiado y de gran energía para el inicio de una cálida relación.

LEO (julio 23-agosto 22)

Trabajo y negocios: llegarán las novedades más esperadas sobre el resultado de una gestión. Amor: fortalecerá su encanto y se acercará a esa persona que le parece irresistible.

VIRGO (agosto 23-septiembre 22)

Trabajo y negocios: alguien que exagera su habilidad cometerá gruesos errores; iniciará cambios. Amor: su agradable presencia hará que una bella persona quiera conocerle en una cita.

LIBRA (setiembre 23-octubre 22)

Trabajo y negocios: tomará las iniciativas que disipan una rutina agobiante y surgirá propuesta. Amor: un inesperado encuentro alterará su mundo pero serán vivencias inolvidables.

ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)

Trabajo y negocios: no será buena idea enojarse con la gente poco idónea, mejor, enseñarles. Amor: la relación podría tambalear por gente que se entromete sin que nadie se lo pida.

SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)

Trabajo y negocios: recibirá ayuda para salir de una restricción económica y surgen nuevos planes. Amor: los malentendidos se multiplican y afectan la intimidad de la pareja.

CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)

Trabajo y negocios: alguien influyente ponderará sus logros y mejorará su posición. Amor: su afecto fluirá con plenitud hacia la persona más amada y la relación crecerá.

ACUARIO (enero 21-febrero 19)

Trabajo y negocios: momento favorable para recibir propuestas con beneficios inesperados. Amor: alguien quedará impactado por su encanto y querrá hacerle una invitación.

PISCIS (febrero 20-marzo 20)

Trabajo y negocios: decidirá hacer los cambios que amplían su base material y mejoran su vida. Amor: un encuentro artístico le permitirá conocer a su alma gemela y enamorarse.

__________________________________________________________________

SI CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: PUJANTE Y SIMPÁTICA PERO EXTREMADAMENTE DURA SI LAS CIRCUNSTANCIAS LO EXIGEN.