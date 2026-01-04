Horóscopo de HOY, domingo 4 de enero del 2026. Conoce lo que te deparan las estrellas en el amor, dinero y el trabajo, según los signos del zodiaco. Como ya es habitual, compartimos a continuación el horóscopo de hoy para cada signo zodiacal: ARIES, TAURO, GÉMINIS, CÁNCER, LEO, VIRGO, LIBRA, ESCORPIO, SAGITARIO, CAPRICORNIO, ACUARIO, PISCIS.

ARIES (21 marzo a 20 abril)

Amor: cierta falta de conexión creará malentendidos pero habrá una manera de superarlo. Salud: nervios bajo control. Sorpresa: compra genial.

TAURO (21 abril a 20 mayo)

Amor: insistirá en que no existen los problemas, pero ellos provocarán altibajos en la pareja. Salud: se disipa un dolor crónico. Sorpresa: alguien revelará secretos.

GÉMINIS (21 mayo a 21 junio)

Amor: tendrá la imaginación para hacer los cambios necesarios para estar mejor en la pareja. Salud: necesario cuidar su piel. Sorpresa: se impone una verdad.

CANCER (22 junio a 23 julio)

Amor: su timidez se disipará cuando reciba una invitación; será hermoso, no se arrepentirá. Salud: molestias en la cadera. Sorpresa: mito derribado.

LEO (24 julio a 23 agosto)

Amor: tomará una decisión que provocará actitudes contradictorias que crearán caminos nuevos. Salud: conviene evitar los esfuerzos. Sorpresa: graciosa confusión.

VIRGO (24 agosto a 23 septiembre)

Amor: momento propicio para las relaciones nuevas o alcanzar una ansiada reconciliación. Salud: dejará un hábito pernicioso. Sorpresa: requerimiento insólito.

LIBRA (24 septiembre a 22 octubre)

Amor: llega un momento en el que las muestras de afecto en la relación, no alcanzan. Salud: iniciará una dieta sana. Sorpresa: una imagen dirá más que las palabras.

ESCORPIO (23 octubre a 22 noviembre)

Amor: luego de mucho insistir, la persona más deseada notará su presencia. Salud: cierta alergia desaparecerá. Sorpresa: comentario desubicado.

SAGITARIO (23 noviembre a 21 diciembre)

Amor: cierto desencanto comenzará a percibirse, pero su encanto hará el milagro. Salud: momento de bienestar. Sorpresa: alguien se destacará.

CAPRICORNIO (22 diciembre a 20 enero)

Amor: alguien tendrá una actitud proactiva en los lazos personales y le agradará. Salud: descansará sin problemas. Sorpresa: incidente revelador.

ACUARIO (21 enero a 19 febrero)

Amor: un romance se avecina pero no se dará cuenta hasta último momento y será inolvidable. Salud: ayunar le hará bien. Sorpresa: única oportunidad.

PISCIS (20 febrero a 20 marzo)

Amor: si no atiende lo que su pareja dice, habrá problemas, pero cuando escuche, será revelador. Salud: menos azúcar, mejor. Sorpresa: cambios drásticos.

SI CUMPLE AÑOS HOY USTED ES UNA PERSONA: MUY DIVERTIDA. LE GUSTA HACER BROMAS A LOS DEMÁS PERO EVITA RECIBIRLAS.