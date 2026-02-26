Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.
Horóscopo de HOY, jueves 26 de febrero del 2026. Conoce lo que te deparan las estrellas en el amor, dinero y el trabajo, según los signos del zodiaco. Como ya es habitual, compartimos a continuación el horóscopo de hoy para cada signo zodiacal: ARIES, TAURO, GÉMINIS, CÁNCER, LEO, VIRGO, LIBRA, ESCORPIO, SAGITARIO, CAPRICORNIO, ACUARIO, PISCIS.
ARIES (marzo 21-abril 20)
Trabajo y negocios: manejará cierta falta de control con singular habilidad y le lloverán los elogios. Amor: una respuesta muy esperada será positiva y con encanto; posible romance.
TAURO (abril 21-mayo 20)
Trabajo y negocios: las cosas marcharán bien mientras esté alerta, hay gente que se distrae. Amor: momento propicio para hallar a su alma gemela o generar una reconciliación.
GEMINIS (mayo 21-junio 21)
Trabajo y negocios: tomará iniciativas que transformará en beneficios y sus cosas mejoran. Amor: en la pareja habrá insistentes pedidos de atención pero los pasará por alto.
CANCER (junio 22-julio 22)
Trabajo y negocios: demasiados gastos alterarán los ánimos en el entorno y buscará al responsable. Amor: la armonía de la pareja estará en juego pero un cálido encuentro la recuperará.
LEO (julio 23-agosto 22)
Trabajo y negocios: marcar los errores de otros delante de los demás le granjeará adversarios; atención. Amor: cierto encanto sostenido en el tiempo tendrá sus frutos; alguien se acercará.
VIRGO (agosto 23-septiembre 22)
Trabajo y negocios: gente influyente evaluará bien su trabajo y esto facilitará su pedido de beneficios. Amor: querrá dejar atrás rápidamente un tema que merece cierta discusión.
LIBRA (setiembre 23-octubre 22)
Trabajo y negocios: una buena sugerencia impedirá una polémica que puede volverse en su contra. Amor: cuando menos lo espera, una agradable cita derivará en inolvidable romance.
ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)
Trabajo y negocios: su capacidad de persuasión será desafiada por cierta gente pero convencerá. Amor: esté alerta, llegará a su entorno la persona que desea conocer hace tiempo.
SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)
Trabajo y negocios: un conflicto crecerá y no lo podrá detener pero hallará el modo de arreglarlo. Amor: su encanto estará muy activo en el entorno y alguien quedará impactado.
CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)
Trabajo y negocios: sus iniciativas serán destacadas por el entorno, así como su constancia. Amor: querrá conocer a una persona intrigante y resultará de lo más agradable.
ACUARIO (enero 21-febrero 19)
Trabajo y negocios: se avecinan los beneficios por trabajos no cobrados en su oportunidad. Amor: un inesperado conflicto le obligará a revisar las bases del compromiso actual.
PISCIS (febrero 20-marzo 20)
Trabajo y negocios: surgirán errores que le afectarán pero tendrá voluntad para corregirlos. Amor: la belleza de alguien que ve día a día y no había notado, le dará expectativas.
__________________________________________________________________
SI CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: DIFÍCIL PARA TRABAJAR EN EQUIPO PERO POSEE GRAN INTUICIÓN PARA LAS NEGOCIACIONES.
- Carlos Galiano: "No tengo ambiciones en ser una estrella"
- Aniversario de Lima: ¿Con qué plato celebrarías los 488 años de la ciudad?
- La divertida respuesta de Renault (Twingo) a Shakira, por mención en la canción ‘BZRP Music Sessions #53′
- La Voz Perú: ¿Cómo fue el debut de María Paz Gonzales como conductora junto a su esposo Jesús Alzamora?
- Agua Marina ofrecerá concierto en San Valentín: Artistas invitados y costo de las entradas