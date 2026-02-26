Horóscopo de HOY, jueves 26 de febrero del 2026. Conoce lo que te deparan las estrellas en el amor, dinero y el trabajo, según los signos del zodiaco. Como ya es habitual, compartimos a continuación el horóscopo de hoy para cada signo zodiacal: ARIES, TAURO, GÉMINIS, CÁNCER, LEO, VIRGO, LIBRA, ESCORPIO, SAGITARIO, CAPRICORNIO, ACUARIO, PISCIS.

ARIES (marzo 21-abril 20)

Trabajo y negocios: manejará cierta falta de control con singular habilidad y le lloverán los elogios. Amor: una respuesta muy esperada será positiva y con encanto; posible romance.

TAURO (abril 21-mayo 20)

Trabajo y negocios: las cosas marcharán bien mientras esté alerta, hay gente que se distrae. Amor: momento propicio para hallar a su alma gemela o generar una reconciliación.

GEMINIS (mayo 21-junio 21)

Trabajo y negocios: tomará iniciativas que transformará en beneficios y sus cosas mejoran. Amor: en la pareja habrá insistentes pedidos de atención pero los pasará por alto.

CANCER (junio 22-julio 22)

Trabajo y negocios: demasiados gastos alterarán los ánimos en el entorno y buscará al responsable. Amor: la armonía de la pareja estará en juego pero un cálido encuentro la recuperará.

LEO (julio 23-agosto 22)

Trabajo y negocios: marcar los errores de otros delante de los demás le granjeará adversarios; atención. Amor: cierto encanto sostenido en el tiempo tendrá sus frutos; alguien se acercará.

VIRGO (agosto 23-septiembre 22)

Trabajo y negocios: gente influyente evaluará bien su trabajo y esto facilitará su pedido de beneficios. Amor: querrá dejar atrás rápidamente un tema que merece cierta discusión.

LIBRA (setiembre 23-octubre 22)

Trabajo y negocios: una buena sugerencia impedirá una polémica que puede volverse en su contra. Amor: cuando menos lo espera, una agradable cita derivará en inolvidable romance.

ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)

Trabajo y negocios: su capacidad de persuasión será desafiada por cierta gente pero convencerá. Amor: esté alerta, llegará a su entorno la persona que desea conocer hace tiempo.

SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)

Trabajo y negocios: un conflicto crecerá y no lo podrá detener pero hallará el modo de arreglarlo. Amor: su encanto estará muy activo en el entorno y alguien quedará impactado.

CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)

Trabajo y negocios: sus iniciativas serán destacadas por el entorno, así como su constancia. Amor: querrá conocer a una persona intrigante y resultará de lo más agradable.

ACUARIO (enero 21-febrero 19)

Trabajo y negocios: se avecinan los beneficios por trabajos no cobrados en su oportunidad. Amor: un inesperado conflicto le obligará a revisar las bases del compromiso actual.

PISCIS (febrero 20-marzo 20)

Trabajo y negocios: surgirán errores que le afectarán pero tendrá voluntad para corregirlos. Amor: la belleza de alguien que ve día a día y no había notado, le dará expectativas.

__________________________________________________________________

SI CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: DIFÍCIL PARA TRABAJAR EN EQUIPO PERO POSEE GRAN INTUICIÓN PARA LAS NEGOCIACIONES.