Horóscopo de HOY, lunes 16 de marzo del 2026. Conoce lo que te deparan las estrellas en el amor, dinero y el trabajo, según los signos del zodiaco. Como ya es habitual, compartimos a continuación el horóscopo de hoy para cada signo zodiacal: ARIES, TAURO, GÉMINIS, CÁNCER, LEO, VIRGO, LIBRA, ESCORPIO, SAGITARIO, CAPRICORNIO, ACUARIO, PISCIS.

ARIES (marzo 21-abril 20)

Trabajo y negocios: señales favorables en su proyecto o negocio, pero revisará asuntos que pueden fallar. Amor: momentos de confiar con sinceridad y planear una nueva etapa en la pareja.

TAURO (abril 21-mayo 20)

Trabajo y negocios: dejará de lado prácticas que conducen a errores y un evento tendrá éxito. Amor: la relación crecerá si valoriza y retribuye con afecto las pequeñas atenciones.

GEMINIS (mayo 21-junio 21)

Trabajo y negocios: aportará innovación a proyectos estancados y las cosas mejorarán. Amor: los secretos confiados en la pareja, renovarán la calidez en la relación íntima.

CANCER (junio 22-julio 22)

Trabajo y negocios: tomará distancia de personas que ven lo negativo y se concentrará en los logros. Amor: menos palabras y más gestos crearán el ambiente propicio para la intimidad.

LEO (julio 23-agosto 22)

Trabajo y negocios: cuestionará decisiones de colegas pero se esforzará en respetar las diferencias. Amor: se avecinan momentos plenos de romanticismo por tantas pequeñas atenciones.

VIRGO (agosto 23-septiembre 22)

Trabajo y negocios: investigará un campo nuevo y hallará algunas claves para el éxito. Amor: tomará como un desafío personal considerar reclamos insistentes en la pareja.

LIBRA (septiembre 23-octubre 22)

Trabajo y negocios: un plan bien trazado se modificará pero el cambio no dará lo esperado. Amor: si posterga sus preferencias su mal humor se notará. Será momento de armonizar.

ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)

Trabajo y negocios: aunque parezca que sus posibilidades son escasas, logrará la meta. Amor: estará dispuesto a escuchar con ternura y atención y todo mejorará en la pareja.

SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)

Trabajo y negocios: dará fin a rutinas que no contribuyen en nada en los proyectos. Amor: le harán saber que un gracioso hábito no es bien recibido por el entorno.

CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)

Trabajo y negocios: dejará de lado la obstinación y un proyecto comenzará a funcionar. Amor: serán inútiles las pruebas de un compromiso si aún existe desconfianza.

ACUARIO (enero 21-febrero 19)

Trabajo y negocios: con castillos en el aire, nada funcionará pero con los pies en la tierra, arrancará. Amor: el sólido afecto creado en la relación hará que deje de lado cierto pesimismo.

PISCIS (febrero 20-marzo 20)

Trabajo y negocios: un proyecto no marchará bien con su especial talento, pero se esforzará. Amor: percibirá cierta incomodidad en la relación y se animará a actuar con dulce gentileza.

__________________________________________________________________

SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: TRANQUILA Y DE MENTE LÚCIDA. TIENE VOCACIÓN POR LO ESPIRITUAL Y ESOTÉRICO.